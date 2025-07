Operação Balada Segura flagra quase 20 motoristas alcoolizados em ação no fim de semana

Durante a ação, que teve duração superior a oito horas e ocorreu em dois pontos estratégicos da cidade, foram abordados mais de 400 veículos, incluindo carros e motocicletas. Como resultado, 60 autos de infração foram lavrados, sendo 19 por alcoolemia ao volante, o que representa aproximadamente 32% das autuações aplicadas na operação.

Segundo a Secretaria, o alto índice de motoristas dirigindo sob efeito de álcool confirma o comportamento de risco que é uma das principais causas de sinistros de trânsito registrados no município.

Em nota, o órgão destacou que as fiscalizações seguem sendo realizadas com o objetivo de reduzir acidentes e salvar vidas. “Contamos com a colaboração da população para um trânsito mais seguro. Se for beber, não dirija”, reforça o comunicado.