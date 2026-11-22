Na noite de sábado, 21 de novembro, a Brigada Militar, por meio do 47º Batalhão de Polícia Militar (47º BPM), realizou a Operação Balada Segura em Alegrete. A ação contou com a participação da Guarda Municipal e do Departamento Estadual de Trânsito do Rio Grande do Sul (DETRAN/RS).

A operação, que ocorreu na Rua Dos Andradas, teve como objetivo intensificar a fiscalização de trânsito, com a realização de barreiras policiais, abordagens e verificação das condições de habilitação dos condutores, além da documentação dos veículos.

As equipes também atuaram na identificação de possíveis motoristas sob influência de álcool ou de outras substâncias psicoativas, buscando coibir comportamentos que colocam em risco a segurança no trânsito.

A iniciativa faz parte das ações de prevenção e fiscalização desenvolvidas pelos órgãos envolvidos, com o propósito de reduzir acidentes, preservar vidas e conscientizar os condutores sobre a importância de respeitar as leis de trânsito.

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Até o momento, não há informações sobre os dados oficiais da operação, como número de veículos fiscalizados, abordagens realizadas, testes de etilômetro aplicados ou eventuais autuações. Os resultados não foram detalhados no comunicado divulgado pela Brigada Militar.

A Operação Balada Segura reforça a importância da atuação conjunta dos órgãos de segurança e fiscalização na promoção de um trânsito mais seguro para toda a comunidade alegretense.