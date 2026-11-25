A investigação da Operação Boi Fantasma, que revelou um esquema de lavagem de dinheiro do tráfico de drogas por meio de negociações fictícias de gado, teve sua primeira condenação judicial. Nesta quarta-feira (25), a Vara Criminal de Alegrete condenou duas pessoas denunciadas pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) por tráfico de drogas e posse de arma de fogo com numeração raspada.

Os condenados são uma mulher apontada pelo Ministério Público como operadora financeira da organização criminosa e seu companheiro. Conforme a sentença, ela recebeu pena de 11 anos e 6 meses de reclusão, enquanto o homem foi condenado a 17 anos e 8 meses. Ele não poderá recorrer em liberdade. Já a mulher permanecerá em prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico, para cuidar e amamentar o filho recém-nascido.

A decisão é passível de recurso.

A denúncia foi apresentada pela promotora de Justiça Livia Menezes Simão. A investigação foi conduzida pelo coordenador do 9º Núcleo Regional do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO – Campanha), Rogério Meirelles Caldas.

Segundo Caldas, a condenação representa um avanço na apuração do esquema criminoso, especialmente por reconhecer a relação entre os recursos movimentados pelo grupo e o tráfico de drogas.

“Essa primeira condenação mostra que o dinheiro que circulava nas contas e nos negócios de gado tinha origem no tráfico. No mesmo endereço da operadora financeira do grupo, o GAECO encontrou cocaína pronta para venda e uma pistola com numeração raspada. A Justiça reconheceu o que a investigação financeira já havia mapeado. Agora, seguimos com a ação de organização criminosa e lavagem contra os 27 denunciados”, afirmou.

Gado fictício era utilizado para movimentar dinheiro ilegal

Deflagrada em 9 de junho deste ano, a Operação Boi Fantasma investigou um esquema de lavagem de dinheiro que utilizava supostas negociações de compra e venda de gado para dar aparência de legalidade a recursos provenientes do tráfico de drogas.

De acordo com o GAECO, a organização criminosa utilizava aproximadamente mil chamados “bovinos de papel”, animais que existiam apenas nos registros documentais, sem correspondência com negociações reais. O mecanismo permitia justificar movimentações financeiras e ocultar a origem ilícita do dinheiro.

A ação penal que apura os crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro reúne 27 denunciados e aponta uma movimentação financeira de R$ 175,9 milhões.

Os dois condenados nesta quarta-feira também são réus nesse processo, que continua em tramitação.

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Drogas e arma foram apreendidas em Alegrete

Durante o cumprimento das ordens judiciais em Alegrete, equipes do GAECO e do 6º Batalhão de Polícia de Choque da Brigada Militar localizaram, no endereço ligado ao casal, drogas, uma balança de precisão, munições e uma pistola calibre 9 milímetros com numeração raspada.

As substâncias apreendidas foram avaliadas em mais de R$ 19 mil. Na ocasião, o casal foi preso em flagrante e posteriormente denunciado pelo Ministério Público, em julho.

A condenação por tráfico de drogas e posse de arma representa o primeiro resultado judicial da Operação Boi Fantasma. A investigação mais ampla, que envolve as suspeitas de organização criminosa e lavagem de dinheiro, segue em andamento na Justiça.