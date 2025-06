Operação “Carga Viva”: Polícia Civil e SEAPI desarticulam esquema de furto e receptação de gado no RS

A Polícia Civil do Rio Grande do Sul e a Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (SEAPI), numa ação conjunta entre as DECRABs e Inspetorias Veterinárias, deflagrou nesta terça-feira (11/06) a Operação Carga Viva, com foco no combate aos furtos de gado (abigeato).

Coordenada pela 2ª Delegacia Especializada na Repressão aos Crimes Rurais e Abigeato (DECRAB) de Alegrete, sob a liderança do Delegado Jair Francisco dos Anjos, a ação policial contou com o apoio crucial das DECRABs de Cruz Alta e Santo Ângelo, bem como com a integração com a Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (SEAPI), por meio das Inspetorias Veterinárias de diversas cidades, reforçando a atuação conjunta no enfrentamento do abigeato.

A “Operação Carga Viva” é fruto de um minucioso trabalho investigativo que se debruçou sobre o furto de 67 cabeças de gado ocorrido no município de Alegrete/RS. As diligências revelaram que os animais subtraídos foram transportados da região de Alegrete/RS para Cruz Alta/RS e Fortaleza dos Valos/RS, levando à execução de buscas nessas duas localidades.

Durante a ofensiva, a força-tarefa obteve um êxito significativo, recuperando 26 cabeças de gado em três propriedades rurais distintas. Além da restituição dos animais, a operação resultou na apreensão de dinheiro em espécie, armas de fogo e aparelhos de telefone celular, bem como na prisão em flagrante de dois indivíduos pelo crime de receptação de gado.

É importante ressaltar que os crimes contra a pecuária, especialmente o abigeato, causam prejuízos significativos à economia gaúcha. Entidades representativas do setor da pecuária estimam que as perdas de 2020 a 2024 para os produtores rurais gaúchos por diversos fatores, incluindo criminalidade, já totalizam R$ 106,6 bilhões. O abigeato, por si só, não apenas gera perdas financeiras diretas com a subtração dos animais, mas também desestabiliza a produção, a produtividade e a segurança no campo, impactando a renda das famílias rurais e o desenvolvimento econômico regional.

Contudo, graças ao esforço contínuo das forças de segurança, o Rio Grande do Sul tem observado uma queda expressiva nos crimes de abigeato. De janeiro a maio de 2024, as ocorrências de furto e roubo de gado registraram uma redução de 30% em comparação com o mesmo período do ano anterior, atingindo o menor índice dos últimos 10 anos. Desde 2016, quando os crimes de abigeato atingiram seu ápice no estado, o número de registros diminuiu mais de 60%. Essa redução se deve à criação e fortalecimento das Delegacias Especializadas na Repressão aos Crimes Rurais e de Abigeato (DECRABs), bem como a operações como a “Carga Viva” e a cooperação interinstitucional.

Essa operação integrada reitera o compromisso inabalável da Polícia Civil e da SEAPI na repressão qualificada aos crimes contra o patrimônio rural, com foco especial no abigeato. O êxito da “Operação Carga Viva” é um testemunho do esforço contínuo e da cooperação interinstitucional, pilares essenciais para desarticular quadrilhas e garantir a segurança no campo gaúcho, mitigando os vultosos prejuízos causados por esses delitos e consolidando a tendência de queda do abigeato no estado. A Polícia Civil segue vigilante e empenhada em proteger o agronegócio e a comunidade rural do Rio Grande do Sul.

A estimativa é de que a ação tenha causado um prejuízo ao crime organizado rural que atinge a soma aproximada de R$ 133.000,00 (cento e trinta e três mil reais).