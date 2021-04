Operação conjunta retirou da Praça Nova todos os moradores de rua

Compartilhe















Uma grande operação realizada na Praça General Osório, na tarde de sexta-feira(9), contou com a participação das Secretarias de Saúde, Assistência Social, Samu Mental, Guarda Municipal, Brigada Militar e Samu. Também estiveram na Praça o Procurador do Município Rui Medeiros e o Vice-Prefeito Jesse Trindade.

De acordo com a Secretária Iara Caferatti, da secretaria de Assistência Social, a ação foi para orientar e, mais uma vez, buscar a retirada dos moradores de rua daquele local. Como já foi amplamente divulgado, toda rede de saúde e proteção do Município, realiza um trabalho incansável, principalmente na pandemia para que essas pessoas, já conhecidas de toda rede, a maioria usuários de álcool ou droga, seja acolhida e recebam tratamento adequado. Porém, a maioria não aceita regras. Com muitas denúncias e reclamações, a operação encaminhou todos os que se encontravam na Praça para suas residências, pois eles têm lar, mas a maioria prefere a rua. Houve atendimento realizado pela ambulância do Samu a um homem que estava caído e apresentava problemas de saúde. Também foi ofertada a passagem para um indivíduo que é de Porto Alegre. Ele recebeu atendimento através da Secretaria de Assistência Social, foi levado à Casa de Passagem e, posteriormente, encaminhado à Estação Rodoviária.

Nádia Mileto, coordenadora da Saúde Mental em Alegrete, já tem um vasto conhecimento do grupo e realiza há anos acompanhamento de todos. A grande dificuldade é a aceitação deles em realizarem o tratamento que é todo custeado pela rede de saúde do Município. De forma pacífica, todos foram ouvidos, orientados e retirados do interior da Praça.

Um pequeno acampamento que havia no local com colchões, fogareiro, entre outros utensílios, também foi retirado. Já no final da tarde, a reportagem do PAT recebeu mensagens de moradores, das adjacências, transeuntes e comerciantes destacando o trabalho realizado. “Ficamos imensamente agradecidos, pois essa era uma cena que já não era mais possível”, falou um comerciante ao se referir às famílias que visitam a Praça e pessoas que realizam caminhadas.

Eles destacam que a permanência dos indivíduos na Praça inibe o tráfego das pessoas, pois eles são, na maioria pedintes. Além do uso de bebidas alcoólicas e drogas.

O trabalho foi realizado pela Secretaria de Assistência Social em parceria com a Secretaria de Saúde e apoio dos demais órgãos: Samu Mental( Redutor de Danos), Guarda Municipal, Brigada Militar e Samu.

O tema abordado, mais uma vez, foi a importância dos cuidados e os riscos da Covid 19. Muitas das pessoas em situação de rua já se encontram acolhidas pela Casa de Passagem, contudo, há aqueles que não aceitam regras. Porém, todos foram retirados do local e novamente encaminhados para que recebam a assistência necessária.