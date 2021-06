Operação da Brigada Militar realizou blitzes em locais violentos em Alegrete

Compartilhe















No último final de semana, aconteceu em Alegrete, uma operação realizada pela Brigada Militar.

Denominada “Operação Hoplitas”, a ação foi desencadeada nos locais de maior índice de crimes contra o patrimônio e crimes violentos, na cidade.

Durante as blitzes, foram abordados 55 veículos, dentre os quais foi recuperado 01 em situação de furto. Além de 94 pessoas que foram abordadas e identificadas, destas, restaram dois Termos Circunstanciados em razão do descumprimento do decreto contra Covid-19.