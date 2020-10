Operação da Infraestrutura reforça pintura de dispositivos de segurança no trânsito em Alegrete

Compartilhe















A prefeitura, através da Secretaria de Infraestrutura está realizando uma mega operação para repintura de faixas de segurança em Alegrete e reforçando as faixas amarelas.

Segundo a Guarda Municipal o trânsito fluiu normal durante o trabalho da equipe da Infra. Foto: PAT

O trabalho intenso realizado pela equipe da Infra já passou por várias ruas da cidade. A turma iniciou as atividades na segunda-feira (19), e promete se estender até o final de semana.

Na Rua Vasco Alves, em frente ao edifício Policlínica ocorreu uma reimplantação de uma vaga para deficiente, conforme protocolo n°8422/2020. Na Praça da Paz em frente ao cemitério, a equipe fez a revitalização de troca de placa e reforçou a pintura da faixa amarela. A Avenida Liberdade em frente ao cemitério municipal de Alegrete ganhou revitalização de cordões amarelo, vaga exclusivo para carros fúnebres, vaga para táxi, vaga de cadeirante e idoso.

A Venâncio Aires esquinas com Coronel Cabrita, Tiradentes e Tamandaré também ganharam revitalização de faixa de segurança. Ainda na Venâncio Aires esquina com a Luiz de Freitas, foi feito a revitalização de estacionamento de moto.

Na Avenida Assis Brasil foi feita uma recolocação de abrigo de ônibus conforme ofício n°516/2020 encaminhado pelo presidente municipal da Câmara Moisés Pereira Fontoura.

Nesta quarta-feira (21), os trabalhos foram em torno da Praça Getúlio. A revitalização das faixas de segurança iniciaram nas primeiras horas da manhã para não atrapalhar o trânsito no horário de pique. Na quinta-feira (22), o trabalho será deslocado para Avenida Dr. Lauro Dorneles com reforço na pintura do estacionamento para motos.

O trânsito ficou em meia pista para o trabalho na Praça Central logo nas primeiras hora da manhã. Foto: PAT

A operação prossegue no final de semana, tendo alvo a revitalização na pintura das vias que circundam a Praça General Osório. Com repinturas em locais de carga e descarga, pontos de ônibus, estacionamentos, deficientes, a equipe da Infra cumpre o cronograma de mais uma operação nas vias.

A faixas são importantes, porque elas ajudam as pessoas, principalmente crianças e idosos, a atravessarem as vias com mais segurança. Daí a importância dos motoristas sempre respeitarem as faixas para proteger os pedestres.

Júlio Cesar Santos Fotos: PAT e DpCom/PMA