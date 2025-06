Operação “Fim da Linha” fiscaliza transporte clandestino na rua Bento Manoel

A ação ocorreu na Rua Bento Manoel e foi executada pela Guarda Municipal e pelo Setor de Fiscalização dos Transportes.

Durante a blitz, foram abordados 100 automóveis e 14 motocicletas. A operação resultou na lavratura de um auto de infração contra um veículo de aplicativo que operava sem a devida regularização.

O transporte remunerado de passageiros sem licença configura infração gravíssima, conforme o artigo 231, inciso VIII, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que dispõe:

“Transitar com o veículo efetuando transporte remunerado de pessoas ou bens, quando não for licenciado para esse fim, salvo casos previstos na legislação específica.”

A infração prevê multa e a remoção do veículo.

De acordo com a Secretaria, operações semelhantes seguirão ocorrendo de forma periódica com o objetivo de fiscalizar e coibir atividades irregulares no trânsito. A população pode colaborar com as ações por meio de denúncias.