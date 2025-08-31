Operação Força Verde no Rio Ibicuí resulta em prisão por porte ilegal de arma

Uma ação do 2º Grupo do Batalhão Ambiental da Brigada Militar (2º GPA-BM) resultou na prisão de um homem por porte ilegal de arma de fogo na manhã de sábado, durante o patrulhamento aquático da Operação Força Verde.

A guarnição, formada pelos soldados soldados Alexandre, Gomes e Rafael, realizou fiscalização embarcada no Rio Ibicuí, na localidade de Mariano Pinto, região que marca o limite entre os municípios de Alegrete e Itaqui.

Durante a operação, os policiais apreenderam sete redes de pesca irregulares, totalizando 310 metros, além de vistoriarem quatro acampamentos e identificarem cinco pessoas.

Em um dos acampamentos, foi encontrada uma espingarda calibre 28, marca Boito, acompanhada de três munições recarregadas intactas. O proprietário afirmou não possuir documentação legal da arma. Diante da situação, recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzido à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) de Alegrete, onde foi lavrado o registro da ocorrência.

Material apreendido:

01 espingarda calibre 28 (marca Boito)

03 munições calibre 28 intactas e recarregadas

06 redes de pesca de 50m x 3m (malha 120mm)

01 rede de pesca de 10m x 3m (malha 120mm)