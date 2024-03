Operação integrada resulta em centenas de veículos abordados e dezenas de autos de infração

Share on Email

A Secretaria de Segurança Pública, Mobilidade e Cidadania, por meio da Guarda Municipal, Setor de Fiscalização do Transportes e CIOSP, em colaboração com a PRF, Comando Rodoviário da Brigada Militar, Brigada Militar e SUSEPE, realizou uma operação integrada de fiscalização de trânsito, com foco na detecção de motoristas sob efeito de álcool.

Durante um período de 5h, das 23h30 às 4h, foram abordados mais de 170 veículos, resultando na emissão de 21 autos de infração de trânsito.

A cooperação entre as diferentes forças de segurança, aliada ao suporte tecnológico do CIOSP, foi destacada durante a operação, permitindo a identificação e registro de indivíduos que tentaram fugir do local. Um desses indivíduos tentou escapar em alta velocidade, colocando em perigo a integridade física dos agentes, mas foi detido pelas autoridades.