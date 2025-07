Operação “Lata Velha” da Secretaria de Segurança de Alegrete recupera veículo furtado em Gravataí

Share on Email

De acordo com informações, o veículo foi identificado durante atividade de fiscalização e recolhimento, que integra o cronograma regular da operação. Ao verificar a documentação e o local de estacionamento, a equipe constatou divergências na pesquisa de placa. O Detran foi acionado para notificar a proprietária informada no registro, quando então foi confirmado que o carro original permanecia em posse do proprietário legal, sem qualquer irregularidade.

Com a constatação de que o veículo encontrado em Alegrete portava placa adulterada, foi registrada a ocorrência de furto, sendo o veículo removido e encaminhado aos procedimentos cabíveis junto à Polícia Civil para restituição ao dono legítimo e continuidade das investigações.

A Operação “Lata Velha” é voltada à identificação de veículos com irregularidades administrativas, documentais ou criminais, visando reforçar a segurança viária, coibir práticas ilícitas e retirar de circulação automóveis que apresentem restrições ou possam representar riscos à população.

A Secretaria de Segurança Pública reforça que ações integradas como esta seguem em andamento em diferentes pontos do município, com apoio de órgãos estaduais de trânsito e segurança.