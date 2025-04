Operação “Lata Velha” mobiliza forças de segurança nesta sexta-feira em Alegrete

Nesta sexta-feira (25), na cidade de Alegrete vai ocorrer a Operação “Lata Velha”, para recolhimentos de carros abandonados em vias públicas.

O Secretário de Segurança Pública, Mobilidade e Cidadania Uilian Rodolfo Almeida, explica que o principal objetivo é diminuir em 80% os carros em situação de abandono nas vias pública. A operação visa recolher veículos que de alguma forma estejam em situação de descarte. “Não é uma operação para recolher carros, sim aqueles que de alguma forma estão parados a bastante tempo num determinado local”, reitera o secretário.

A Operação “Lata Velha”, vai contar com um forte aparato de segurança, desde a Guarda Municipal, Brigada Militar, Polícia Civil, PRF, PRE e Depósito Bom Jesus (conveniado Detran), Secretaria de Meio Ambiente, Vigilância Epidemiológica, Setor de Vetores. Veículos com pneus murchos, vidros quebrados, carroceria empoeirada. Em Alegrete, não é difícil se deparar com carros abandonados nas ruas. Além da poluição visual, os veículos abandonados, em alguns casos, também ocupam vagas que poderiam ser utilizadas por outros veículos.

Outro ponto é que também trata-se de saúde pública. Em tempos de mosquito Aedes Egypti e de surtos de dengue, um veículo abandonado pode ser sim um ambiente perfeito para criadouro do mosquito transmissor também de Zika e febre de Chikungunya.

Por esse motivo, a Secretaria de Segurança Pública, Mobilidade e Cidadania, realizou um estudo detalhado de áreas com veículos. No último levantamento são 152 veículos em situação de abandono espalhados pela cidade. A Zona Oeste possui 74 carros mapeados em situação de recolhimento. Já a Zona Leste possui 54 veículos abandonados. A Zona Norte possui 15 caros e a Zona Sul registrou 9 veículos nas vias em situação de descarte.

Os bairros com maior número de veículos nessas situações são Vila Nova; Sepé Tiaraju; Capão do Angico; Progresso; Airton Sena; Dr. Romário e Vera Cruz. Conforme o diretor de trânsito do município Nei Machado, essas ações nos veículos em situação de abandono nas vias e passeios municipais terão intervenções com base no Art. 279-A do CTB e Art. 181 do CTB, cabem recolhimento ao depósito, após ou até mesmo sem a identificação do proprietário. Características como: vegetação ao redor, falta dos pneus, falta do motor ou peças, acúmulo de lixo, entre outras características, são indicadores pontuais na avaliação. No entanto, a Secretaria de Segurança Pública, Mobilidade e Cidadania, fará uma análise, alguns casos pode ser dado 10 dias para o proprietário procurar a pasta ou retirar o veículo do local.