Operação Maria da Penha retira das ruas mais um agressor de mulher

A Brigada Militar de Alegrete continua realizando as ações da Operação Nacional Maria da Penha.

Na quinta-feira 08, foi efetuada a prisão de um homem com mandado de prisão preventiva por crime relativo à Lei Maria da Penha, expedido pela Comarca de São Francisco de Assis.

O homem foi detido no bairro Lara e conduzido até a Delegacia de Polícia para registro.



A Operação Nacional da Maria da Penha foi lançada no dia 31 de agosto em todo o Estado, com o foco no enfrentamento à violência doméstica e familiar contra as mulheres e ao feminicídio, além de realizar a fiscalização de descumprimentos de medida protetivas de urgência.

Texto: Comunicação Social BM Alegrete