Operação neste fim de semana: preservar o sossego público

A Brigada Militar com apoio da Guardas Municipal, realizou na noite desta sexta-feira (10), uma ação de combate à perturbação do sossego público e de badernas em Alegrete.

A fiscalização abordou condutores e pedestres nas ruas com mais incidências de reclamações de perturbação do sossego. Um dos pontos foi a Avenida Doutor Lauro Dorneles. A blitz, que iniciou por volta das 22h se estendeu até a madrugada de sábado(11),e teve como objetivo garantir a tranquilidade e coibir grandes aglomerações que constantemente incomodam os moradores por conta do barulho alto, além de outros relatos como necessidades fisiológicas nos portões, portas e entradas de residências.

Durante a operação foram abordados motos, carros e ônibus. Eram verificados a documentação dos veículos e condutores, entre outras exigências do Código Nacional de Trânsito, como por exemplo, o uso de películas. Os motoristas também eram convidados a realizar o teste do etilômetro.

Tenente Nei Machado estava presente na operação e explica que foram realizadas diversas reclamações sobre o excesso de veículos e de som alto. As ações são para coibir a poluição sonora e a perturbação do sossego alheio”, comentou.

A operação sossego público foi encerrada com diversas abordagens a pedestres, além de 199 carros, 63 motos, 05 ônibus. Destes, o resultado foi de 11 autos de infração de trânsito. As ações terão sequências em locais, dias e horários distintos.