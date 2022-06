Operação Obelisco realiza blitz para frear a incidência de crimes violentos

Na tarde de quarta-feira (8), foi desencadeada em Alegrete, a “Operação Obelisco” inserida no Plano Tático Operacional da Brigada Militar.

Durante a Operação foram realizadas saturações de área e barreiras policiais, onde foram abordados veículos e pessoas.

Um dos locais com blitz, em Alegrete foi nas imediações da Ponte Borges de Medeiros, na Avenida Ibicuí. Sob a coordenação do sargento Pires, a ação também, contou com a participação de policiais do Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM).

No total, por mais de uma hora, os policiais realizaram abordagens que resultaram em autuações em veículos com licenciamento atrasado, motoristas não habilitados, entre outros.

A Operação está inserida no Tático Operacional com base nas diretrizes do programa RS Seguro, que tem o foco na abordagem de pessoas, visando a identificação de foragidos, desarmamento e prevenção de crimes violentos letais intencionais.