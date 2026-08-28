Operação Olho de Hórus fiscaliza oficinas e pessoas monitoradas em Alegrete

Uma operação integrada de segurança pública foi realizada na tarde de quinta-feira (27), em Alegrete, reunindo efetivos da Guarda Municipal, Brigada Militar, Polícia Civil, Polícia Penal e Corpo de Bombeiros Militar.

28 de agosto de 2026 Flaviane Antolini Alegrete, Destaque, Educação, Notícias, Política, Saúde, Turismo 0

Durante a ação, três oficinas foram fiscalizadas. Nos locais, foram encontrados diversos veículos e identificadas irregularidades relacionadas à legislação de trânsito. As ocorrências resultaram na adoção das medidas administrativas previstas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Em uma das oficinas fiscalizadas, o Corpo de Bombeiros Militar constatou a ausência de alvará. Diante da situação, foram adotadas as providências previstas para o caso.

A operação também incluiu a fiscalização de 10 residências localizadas nas adjacências das áreas vistoriadas. A ação foi realizada pela Polícia Penal e teve como alvo pessoas em cumprimento de pena que utilizam tornozeleira eletrônica.

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A Operação Olho de Hórus faz parte de ações integradas entre os órgãos de segurança pública, com atuação voltada à fiscalização, ao cumprimento da legislação e à prevenção de ocorrências.

Segundo as informações divulgadas sobre a operação, a ação foi concluída sem registro de incidentes.

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