Operação Padrão dos servidores do IGP limita em 20 carteiras de identidade por dia em Alegrete

A comunidade alegretense está sentindo os efeitos da Operação Padrão dos servidores do IGP, que teve início no dia 7 de janeiro.

Os servidores do Instituto Geral de Perícias em todo RS aderiram a operação padrão. A decisão foi tomada pela categoria em Assembleia Gera Extraordinária realizada no dia 27 de dezembro e 2019. Com isso, o serviço de confecção de carteiras de identidade em Alegrete está afetado.

O Posto de Identificação de Alegrete conta com dois servidores e um estagiário e funciona das 8h até às 13h30min, com atendimento de somente 20 fichas. A reportagem flagrou um intenso movimento que cessa por volta das 10h. O Portal Alegrete Tudo conversou com os servidores locais que confirmaram o procedimento padrão.

A mobilização ocorre em meio ao debate sobre os projetos encaminhados pelo governador Eduardo Leite à Assembleia Legislativa, entre os quais o que trata do subsídio dos servidores vinculados ao IGP. Ao longo de todo o mês de janeiro, o sindicato e associações que representam a categoria irão realizar ações e mobilizações como forma de manifestar a indignação com os projetos.

No entanto, a Coordenadora Regional Clarrissa Guerra enfatiza o cumprimento da operação que segundo o sindicato repassou aos servidores não tem dia para encerrar. Das 20 fichas oferecidas por dia no posto em Alegrete, tem as preferenciais e a cada dia pessoas não conseguem dar entrada no documento.

“É preciso vim cedo. Eu tinha tentado ontem, mas cheguei aqui já tinha uns 30, daí voltei hoje e consegui”, falou uma jovem que preferiu não ter o nome revelado.

A CI está repaginada, a novidade opcional é a inclusão do cartão do SUS, Título de Eleitor, Certificado Militar, tipo sanguíneo, CNH entre outros documentos que podem ser anexados na identidade.

A isenção legal para 1ª via e 2ª via para maiores de 65 anos. Vítimas de roubo com BO estão isentos. A taxa para segunda via no prazo normal de 15 dias, custa R$ 68,43. Na modalidade expressa custa R$ 88,95 e chega em 5 dias úteis. Os valores devem ser reajustados no mês de fevereiro.

Júlio Cesar Santos