A Brigada Militar, por meio do 47º Batalhão de Polícia Militar (47º BPM), iniciou nesta quarta-feira (25) a Operação Papai Noel 2026, que seguirá até o dia 31 de dezembro, com o objetivo de reforçar a segurança pública durante o período de festas de fim de ano, quando há aumento da movimentação no comércio e da circulação de pessoas.

A operação abrange os municípios de Uruguaiana, Barra do Quaraí, Alegrete e Manoel Viana, com intensificação do policiamento ostensivo em regiões comerciais, locais de grande concentração de pessoas e áreas consideradas de maior vulnerabilidade.

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Para ampliar a presença policial e fortalecer as ações preventivas, o 47º BPM empregará o efetivo ordinário, a Força Tática e o policiamento com motocicletas. A estratégia busca garantir maior capacidade de resposta às ocorrências e inibir a prática de crimes, especialmente em locais com maior fluxo de consumidores.

Durante o período, também serão realizadas abordagens policiais, orientações à comunidade e ações de aproximação com comerciantes e consumidores. A iniciativa pretende fortalecer a prevenção, ampliar a sensação de segurança e contribuir para a tranquilidade da população durante as compras e celebrações natalinas.

Com a intensificação do policiamento, a Brigada Militar busca proporcionar um ambiente mais seguro para moradores, trabalhadores e visitantes dos quatro municípios atendidos pelo batalhão.

A Operação Papai Noel integra as ações de segurança desenvolvidas pela instituição para o período de fim de ano, reforçando o compromisso da Brigada Militar com a proteção da comunidade.

BRIGADA MILITAR: A FORÇA DA COMUNIDADE!

Fonte: Comunicação Social do 47º BPM.