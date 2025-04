Operação policial na Invasão da Britadeira leva à prisão de suspeito por tráfico

Share on Email

A ação foi coordenada pela delegada Fernanda Mendonça.

As investigações tiveram início ainda neste ano. Conforme apurado, o suspeito estaria atuando no comércio ilegal de entorpecentes na região conhecida como invasão da britadeira, onde residia. Diversas denúncias e apreensões de drogas nos últimos meses vinham apontando o nome do investigado.

Com base nos elementos reunidos, a autoridade policial representou ao Poder Judiciário pelos mandados de busca e de prisão. Na ação de cumprimento dos mandados, foi localizada uma porção de cocaína.

O homem detido possui antecedentes policiais por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e furto. Após os procedimentos legais, ele foi encaminhado ao Presídio Estadual de Alegrete.

A Polícia Civil disponibiliza canais para recebimento de informações e denúncias, com garantia de sigilo:

Plantão: (55) 3427-0300

WhatsApp: (55) 98451-1689