Operação Potro sem Dono vai utilizar câmeras do CIOSP para o recolhimeto de cavalos das ruas

A operação denominada “Potro sem Dono ” é fruto de uma análise realizada pelo patrulhamento da Guarda Municipal nos pontos de maior incidência desses animais aqui na cidade. O secretário de segurança e cidadnia e mobilidade urbana, Uilliam Rodolfo Almeida, diz que alguns pontos de foco são visualizados por meio das câmeras do CIOSP, objetivando ações mais rápidas de captura e visando a diminuição no número de animais soltos no perímetro urbano.

Ele diz que em nossa cidade há uma cultura de criação de equinos no perímetro urbano, onde é importante conscientizar a população e, principalmente, os proprietários desses animais, que o paradeiro inadequado, gera riscos consideráveis para os usuários do trânsito e para os próprios animais.

Cavalos soltos no centro, próximo à Rodoviária

Quando o atual Secretário era diretor da Secretaria de Segurança sugeriu o nome do Operação ao então Secretário Daniel e foi montado o cronograma, mas não foi possível, na época, dar início a essa atividade, mas agora começou a Operação Potro sem Dono que está em andameto e ajuda a indentificar mais rápido onde mais tem animais soltos na cidade e o recolhimeto deles ao potreiro municipal.

A Secretaria conta com um caminhão para recolher cavalos soltos pelas ruas da cidade. Para retirar cada cavalo apreendido que vai para o Potreiro Municipal o dono tem que pagar o valor de 287, 39 centavos