oportunidade para curso de inglês

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

A Escola Emdime Centro de Formação em parceria com uma das maiores redes de ensino de Inglês do país, a Rede Evolute, trouxe para Alegrete e região a 2ª Edição do Projeto chamado “Inglês Para Todos”. O objetivo desse projeto é Democratizar e tornar acessível a língua inglesa.



Esse projeto está selecionando 30 bolsas de estudos para alunos que tenham interesse em fazer curso de inglês, com metodologia certificada por umas das principais Redes de Idiomas do nosso país. Os valores normalmente são de R$ 199,90, o que muitas vezes pesa no orçamento, mas neste curso em especial, cada aluno irá pagar apenas parcelas de R$ 99,90.



O aluno fará o nível iniciante e intermediário, com suporte dos professores da Evolute Idiomas e com aulas de conversação presencial na Emdime.



“Ficamos muitos felizes em fazer parte desse projeto, pois sabemos que muitas pessoas tem o sonho de fazer inglês e, a grande maioria não consegue fazer, porque normalmente é muito caro”, comenta Tatiana, Diretora da Escola Emdime.



Para concorrer a uma dessas bolsas de estudos, basta acessar o link abaixo:



INSCRIÇÃO AQUI:https://forms.gle/Qdrxeg4mBuxLmeST7

Escola Emdime Centro de Formação – Rua dos Andradas, 171 – Escola Azul, diagonal ao Magazine Luiza. Telefone: (55) 2026 – 0300

Whatsapp – (55) 9 8454 – 1677