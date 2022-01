OPPA orienta carroceiros para preservarem os cavalos em horário de sol mais forte

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

A onde da calor que está ocorrendo em Alegrete requer muitos cuidados com a nossa saúde e, também, dos animais.

E pensando nos cavalos que puxam carroças, a OPAA está orientando através de um trabalho de veterinário da Prefeitura sobre os cuidados com esses animais. E agora, no calor, as orientações são para que os carroceiros não andem em horário de sol mais forte e ofereçam água aos cavalos.

Esse trabalho, conforme a Veterinária e vereadora, Dileusa Alves, da OPAA, vem sendo feito há mais de um ano junto à lei de regulamentação do uso das carroças em Alegrete.

Ela diz que se alguém presenciar maus tratos em cavalos sendo utilizado para puxar carroças em horário de sol mais forte, pode ligar para a Guarda Municipal que providências serão tomadas.

Também solicita que os donos de cães e gatos oferecem água a esses animais que sentem muita sede com as altas temperaturas que faz em Alegrete.