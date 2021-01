Orçamento da Prefeitura de mais de 263 milhões será liberado na sexta

Compartilhe















Neste mês de janeiro uma das ações mais esperadas de todas as 11 Secretarias da administração municipal é a liberação do orçamento de 2021.

Nesta sexta-feira(15) haverá uma sessão extraordinária na Câmara de Vereadores para essa liberação.

O orçamento do Município de Alegrete para este ano é de 263 milhões de reais divididos, entre o gabinete do Prefeito, as 11 Secretarias, a PGM e o valor da Câmara de Vereadores – orçado para 2021 em 9.729.943,00.

A Secretraia Municipal da Saúde, pelo momento de pandemia que o Município passa desde março de 2020, aguarda com ansiedade a liberação do orçamento dos valores para este ano.

Um das ações, segundo a Secretária Haraceli Fontoura, é comprar EPIs para quem trabalha em todos os setores da saúde e mais testes para os usuários do SUS.

Todas as demais pastas também precisam dessa liberação para dar início as atividades e o trabalho de 2021.

Assim serão divididos os valores:

Os maiores orçamentos vão para as Secretarias de Educação e Cultura e a Secretaria da Saúde

Gabinete do Prefeito -1.894. 177,00

Secretaria de Administração – 55. 572.513,00

Secretaria de Planejamento- 431. 100,00

Secretaria de Finanças e Orçamento- 21.270,691,00 Secretaria de Infraestrutura- 27. 544.636,00 Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer – 68.708.932 Secretaria da Saúde- 50.803 191,00 Secretaria de Agricultura e Pecuária – 6.645.166,00 Secretaria de Desenvolvimento Econômico – 1.118,698,00 Secretaria e Promoção Social- 5.863.148,00 Secretaria de Meio Ambiente- 1.252,051,00 Secretaria de Segurança Pública, Mobilidade Urbana- 3.421,621,00 Procuradoria- 7.163,400,00 Câmara de Vereadores- 9.729.943,00 Reserva de Contingência – 2.568.281,00