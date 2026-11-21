O orçamento do município de Alegrete para 2027 está estimado em R$ 430.572.090,62. O montante representa um crescimento nominal de R$ 2.027.382,93 em comparação com o orçamento de 2026, fixado em R$ 428.544.707,69. A variação corresponde a aproximadamente 0,47%.

Para compreender a composição dos recursos e as projeções financeiras para o próximo exercício, a reportagem do PAT conversou com o secretário municipal de Finanças e Orçamento, José Luiz Caurio, que apresentou informações sobre a estrutura orçamentária do município.

O orçamento contempla três grandes componentes: as dotações destinadas às secretarias e demais órgãos municipais, os recursos do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) e o duodécimo repassado à Câmara de Vereadores.

Para 2027, estão previstos R$ 96.625.067,40 para o RPPS e R$ 20.655.201,50 para o Legislativo municipal. Já as dotações individuais das secretarias e demais órgãos somam R$ 313.291.821,72. Juntos, os três componentes totalizam os R$ 430,5 milhões projetados para o exercício.

Educação e Saúde concentram os maiores orçamentos

Na distribuição dos recursos entre as áreas da administração municipal, Educação, Cultura e Esporte aparece com a maior previsão orçamentária, totalizando R$ 91.632.824,77 para 2027.

A Saúde ocupa a segunda posição, com R$ 76.652.116,49. Na sequência, aparecem Finanças e Orçamento, com R$ 27.196.174,33; Infraestrutura, com R$ 18.077.069,12; e Administração, com R$ 15.789.845,44.

A Reserva de Contingência está estimada em R$ 14.252.467,32. Promoção e Desenvolvimento Social contará com R$ 13.230.459,66, enquanto Meio Ambiente terá previsão de R$ 12.955.416,84.

Outras áreas contempladas são Segurança Pública e Mobilidade, com R$ 12.868.962,49; Agricultura e Pecuária, com R$ 10.189.356,33; Planejamento, com R$ 6.500.057,57; Procuradoria-Geral, com R$ 6.421.913,48; Gabinete do Prefeito, com R$ 3.796.102,44; e Desenvolvimento Econômico, com R$ 3.729.055,44.

Planejamento registra o maior crescimento percentual

A comparação entre os orçamentos de 2026 e 2027 revela mudanças na distribuição dos recursos entre as diferentes áreas da administração municipal.

O maior aumento em valores absolutos foi registrado em Educação, Cultura e Esporte. A previsão passou de R$ 87.388.068,66, em 2026, para R$ 91.632.824,77, em 2027. O acréscimo é de R$ 4.244.756,11, equivalente a 4,86%.

Em termos percentuais, o destaque é a Secretaria de Planejamento. O orçamento passou de R$ 2.386.107,91 para R$ 6.500.057,57, uma diferença positiva de R$ 4.113.949,66. O crescimento é de aproximadamente 172,41%, a maior variação positiva entre as áreas comparadas.

Infraestrutura também apresenta aumento. A previsão orçamentária subiu de R$ 15.631.170,95 para R$ 18.077.069,12, representando um acréscimo de R$ 2.445.898,17.

No Meio Ambiente, os recursos previstos passaram de R$ 10.884.893,84 para R$ 12.955.416,84. A diferença é de R$ 2.070.523,00 em relação ao exercício anterior.

Finanças e Procuradoria têm as maiores reduções

Entre as áreas que apresentam redução de recursos, Finanças e Orçamento registra a maior queda em valores absolutos.

Em 2026, a secretaria tinha previsão de R$ 34.189.762,52. Para 2027, o montante foi estimado em R$ 27.196.174,33, uma redução de R$ 6.993.588,19, equivalente a 20,46%.

A Procuradoria-Geral também apresenta diminuição expressiva. O orçamento passou de R$ 13.222.346,56, em 2026, para R$ 6.421.913,48, em 2027. A diferença negativa é de R$ 6.800.433,08, correspondente a aproximadamente 51,43%. Trata-se da maior redução percentual entre as áreas analisadas.

Na Saúde, a previsão diminuiu R$ 994.009,45, passando de R$ 77.646.125,94 para R$ 76.652.116,49.

Agricultura e Pecuária também teve redução. O orçamento passou de R$ 11.231.214,28 para R$ 10.189.356,33, uma diferença de R$ 1.041.857,95.

Promoção Social e Administração apresentam pequenas variações

Algumas áreas mantiveram previsões orçamentárias próximas às do exercício anterior.

É o caso de Promoção e Desenvolvimento Social, que passou de R$ 13.148.692,33, em 2026, para R$ 13.230.459,66, em 2027. O aumento foi de R$ 81.767,33, equivalente a 0,62%.

Administração também apresentou variação positiva discreta. A previsão passou de R$ 15.565.504,28 para R$ 15.789.845,44, um crescimento de aproximadamente 1,44%.

Orçamento geral cresce 0,47%, mas distribuição apresenta diferenças

Os números demonstram que o crescimento do orçamento municipal para 2027 não se reflete de maneira uniforme em todas as áreas da administração.

Embora o valor total previsto seja 0,47% superior ao de 2026, algumas secretarias apresentam aumentos expressivos, enquanto outras terão dotações menores em comparação com o exercício anterior.

Educação, Cultura e Esporte registra o maior acréscimo em valores absolutos, enquanto Planejamento apresenta a maior expansão percentual. No sentido contrário, Finanças e Orçamento concentra a maior redução nominal, e a Procuradoria-Geral apresenta a maior queda percentual.

É importante considerar que as variações orçamentárias, isoladamente, não permitem concluir se houve ampliação ou redução efetiva dos serviços prestados à população. Para essa avaliação, também é necessário analisar a execução orçamentária, as despesas de cada área, as fontes de financiamento e as justificativas para as alterações nas dotações.

O orçamento público é um dos principais instrumentos de planejamento da administração municipal. Por meio dele, são estimadas as receitas e fixadas as despesas que deverão orientar a aplicação dos recursos públicos ao longo do exercício financeiro de 2027.