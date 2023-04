Órgãos de segurança condenam notícias falsas sobre ataques a escolas de Alegrete

Share on Email

As fake news, ou notícias falsas, têm se tornado cada vez mais comuns na era da informação digital. Infelizmente, um dos temas que mais tem sido alvo dessas notícias são os ataques em escolas, o que gera um grande pânico entre pais, alunos e professores. Isso ocorreu muito na segunda-feira(10), quando a informação de que um indivíduo estaria descontrolado e realizando postagens falando sobre o assunto que remete ao caso que aconteceu em Santa Catarina. O PAT falou com a Brigada Militar e a Delegada de Polícia Fernanda Mendonça, onde ambos órgãos de segurança afirmaram que não há, até o momento, nenhuma ameaça direcionada aos educandários e que os cuidados e prevenções devem ser as mesmas realizadas diariamente, ou seja, os pais e demais envolvidos como os professores e alunos precisam estara atentos, mas é indispensável ter certeza da informação antes de repassá-la para que não ocorra pânico.

As fake news relacionadas aos ataques em escolas podem trazer informações falsas sobre supostos invasores, números de vítimas, métodos de ataque, entre outras coisas. Essas informações não apenas geram desespero, mas também podem levar as pessoas a tomarem atitudes equivocadas, como fugir da escola desnecessariamente ou acreditar em medidas de segurança ineficazes.

Por isso, é extremamente relevante que as notícias relacionadas a ataques em escolas sejam verificadas e que apenas informações comprovadas sejam divulgadas. É fundamental que as pessoas sejam conscientizadas sobre a importância de buscar fontes confiáveis e verificar todas as situações antes de compartilhá-las com outras pessoas, principalmente nos grupos de whatsApp.

É responsabilidade de todos nós, como membros da sociedade, combater a disseminação de fake news. No caso dos ataques em escolas, é importante que as escolas tenham um plano de segurança bem definido e que, se possível, sejam oferecidos treinamentos aos professores e alunos para que saibam como agir em caso de emergência.

Em suma, a disseminação de fake news relacionadas aos ataques em escolas pode gerar um grande pânico entre pais, alunos e professores, e até mesmo levar a ações equivocadas. A conscientização e a educação são as melhores opções para combater a disseminação de notícias falsas e garantir a segurança nas escolas. Entretanto, caso qualquer situação suspeita seja identificada, os órgãos de segurança devem ser comunicados imediatamente como a Brigada Militar por meio do 190 e a Polícia Civil pelo 3427 0300.

A Brigada Militar informou ainda, que uma desavença entre alunos em um educandário estadual na manhã de ontem, não teve nenhuma relação com o que estava sendo divulgado ou que tenha ocorrido ameaças anteriores, que pudesse levar a qualquer vínculo com a prisão do indivíduo de 39 anos, ou das mensagens repassadas entre os grupos, nas redes sociais.

A Prefeitura de Alegrete também se posicionou

Em face dos trágicos eventos acontecidos em uma escola de Blumenau, em Santa Catarina, a Prefeitura de Alegrete, por meio da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, lamenta profundamente o ocorrido na quarta-feira, dia 5, no Cantinho do Bom Pastor, creche que sofreu um atentado deixando um rastro de dor e sofrimento para famílias.

A Prefeitura informa que, as autoridades daquele Estado tratam o fato como isolado. Nenhuma unidade de ensino em Alegrete registrou ocorrências, episódios ou incidentes.

A Prefeitura repudia veemente toda e quaisquer ameaças e as Fake News que se espalham pelas redes sociais com relação às escolas da rede municipal. É importante ressaltar que notícias falsas podem gerar pânico e confusão em momentos como esse, principalmente em nossas crianças, as mais prejudicadas. Por isso, é fundamental buscar fontes confiáveis de informação e checar a veracidade das notícias antes de compartilhá-las.

A Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, informa que antes dos fatos acontecidos, já tramita processo licitatório para implantação de Totens de Segurança, que serão interligados a sala de videomonitoramento da Secretaria de Segurança do município, assim como tramita processo licitatório de videomonitoramento de todos os prédios públicos, inclusive das escolas.

As direções escolares das unidades de ensino do município, estão sendo orientadas, reafirmando os protocolos de segurança, a manter um controle sobre quem entra nos estabelecimentos de ensino, a fim de evitar que estranhos à comunidade escolar tenham acesso aos locais.

A Prefeitura está atenta e atuando junto aos órgãos de segurança para garantir a tranquilidade no ambiente escolar.