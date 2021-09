Órgãos de segurança se posicionam sobre as balbúrdias nas madrugadas nos Patinhos

Música alta e barulhos são as principais reclamações.

Moradores das imediações chegaram ao extremo de toda paciência e procuraram a Câmara de Vereadores com um pedido de socorro, nesta semana.

Principalmente, na sexta e no sábado, as noites e madrugadas são de uma desordem total. Falta respeito, empatia e consciência, porém, nem se fala em relação à Covid-19 e o descaso com o meio ambiente, pelo lixo que fica nas imediações do Parque Rui Ramos, e o mais grave- a perturbação do sossego alheio. Vários vídeos postados nas redes sociais comprovam os fatos.

O som estridente invade os lares, até mesmo, na região central. Por outro lado a Lei do silêncio estabelece as normas gerais sobre o controle da poluição sonora e dispõe sobre os limites máximos de intensidade da emissão de sons e ruídos resultantes de atividades urbanas e rurais.

No artigo 2; diz ser proibido perturbar o sossego e o bem-estar público da população pela emissão de sons e ruídos por quaisquer fontes ou atividades que ultrapassem os níveis máximos de intensidade fixados na lei.

Em contato com a Brigada Militar, através do Comandante local, Capitão Jean Quatrin, que mesmo de férias atendeu a reportagem, ele esclareceu que pelo número de ocorrências que teve uma aumento expressivo nos últimos dias, não há como deixar guarnições naquele local para que o público seja dispersado. O que pode ser feito e já há uma solicitação é de reforço no efetivo. Capitão Jean inclusive lembrou de alguns anos atrás quando ocorreu um problema semelhante em relação aos universitários, que também, promoviam alguns encontros e a perturbação da tranquilidade nas adjacências de um estabelecimento comercial. Através do reforço no efetivo da Brigada Militar, foi possível desenvolver um trabalho específico e, com isso a solução do problema à época, terminando com as aglomerações.

Ele acrescenta que isso também está associado ao deficit no efetivo. Somente no último final de semana durante a aglomeração na praça dos patinhos, as guarnições de serviço tiveram que atender ocorrências como: tentativa de homicídio, Maria da Penha, acidente de trânsito, assalto, furto, entre outras.

Já o Secretário de Segurança e Mobilidade Urbana, Rui Medeiros falou que estão sendo organizadas algumas ações em relação ao que vem sendo registrado.

A reportagem também entrou em contato com o Ministério Público através, da promotora de Justiça Luiza Trindade Losekann, e, até o momento, não havia nenhuma ação protocolado sobre o assunto.