Orgulho alegretense: IFFar conquista oito medalhas na Olimpíada Brasileira de Geografia

O Instituto Federal Farroupilha (IFFar) – Campus Alegrete celebra mais um resultado expressivo na Olimpíada Brasileira de Geografia (OBG). Em 2026, oito estudantes da instituição foram premiados com medalhas de ouro, prata e bronze, reforçando o desempenho do campus em uma das principais competições nacionais voltadas ao conhecimento geográfico.

A conquista dá continuidade a uma trajetória de destaque do Campus Alegrete na OBG, marcada por bons resultados nos últimos quatro anos. Em 2025, a instituição já havia alcançado medalhas de ouro e prata em nível nacional.

Na edição de 2026, o campus novamente ganhou destaque, com três equipes premiadas em nível estadual, demonstrando o desempenho dos estudantes e o trabalho desenvolvido pela comunidade acadêmica.

Oito estudantes são medalhistas

Ao todo, oito estudantes do IFFar Campus Alegrete foram reconhecidos na edição deste ano da competição. Entre eles, três conquistaram medalhas de ouro, dois receberam medalhas de prata e três foram premiados com medalhas de bronze.

Confira os medalhistas:

Diulia Daniela da Silva Guterres — medalha de ouro;

Tabata Ritter — medalha de ouro;

Laura Mafaldo Garcia — medalha de ouro;

Yasser Munauer — medalha de prata;

Ana Luiza Ramos de Oliveira — medalha de prata;

Evelise Pereira Caldas — medalha de bronze;

Emanueli Cavalheiro — medalha de bronze;

Carla Pereira Maciel — medalha de bronze.

O resultado representa uma importante conquista para os estudantes e para o Campus Alegrete, evidenciando o empenho dos participantes durante as diferentes etapas da olimpíada.

Conhecimento além da sala de aula

A participação na Olimpíada Brasileira de Geografia proporciona aos estudantes a oportunidade de aprofundar conhecimentos e desenvolver habilidades relacionadas à análise do espaço geográfico.

A competição também estimula o interesse por temas ligados às relações sociais, ambientais, territoriais e econômicas, contribuindo para uma formação mais crítica e ampla.

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Para os estudantes, participar de olimpíadas do conhecimento também significa colocar em prática conteúdos trabalhados em sala de aula, enfrentar novos desafios e ampliar a experiência acadêmica.

IFFar comemora resultado

As conquistas refletem ainda o compromisso do IFFar Campus Alegrete com uma formação integral, que busca aliar o ensino regular à participação em atividades acadêmicas, científicas e culturais.

O incentivo à participação em olimpíadas do conhecimento permite que os estudantes desenvolvam não apenas conhecimentos específicos, mas também competências como trabalho em equipe, raciocínio, análise crítica, dedicação e capacidade de resolver problemas.

O Campus Alegrete parabenizou os estudantes medalhistas pelo desempenho e destacou a dedicação de todos os envolvidos no processo. O resultado de 2026 reforça a presença do IFFar Campus Alegrete entre os destaques da Olimpíada Brasileira de Geografia e demonstra o potencial dos estudantes da instituição em competições de conhecimento.

Fotos: IFFar Alegrete