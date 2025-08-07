Os 10 anos do Alegrete Tudo são reverenciados em sessão solene na Câmara de Vereadores

Uma noite especial e cheia de histórias da trajetória do Portal Alegrete Tudo no município: assim será a sessão solene proposta pelo vereador Vagner Fan (PL) pelos 10 anos do PAT, neste dia 7, às 19h na Câmara de Vereadores de Alegrete.

Já se encaminhando para mais de uma década de trabalho sério e comprometido, o Alegrete Tudo tem como meta levar informações e reportagens de fatos de nossa comunidade e de alegretenses que estão Brasil afora e até no exterior que já extrapolam nossas fronteiras.

Com mais de 400 mil seguidores, dentre todas as suas plataformas sociais, o Portal hoje é referência de leitura a milhares de pessoas que comentam que logo ao levantar acessam o site para saber o que acontece na Terceira Capital Farroupilha.

Além das pautas factuais, o PAT extrapola e busca fazer o diferencial em pautas de policia, lazer, educação saúde e muitas outras de interesse da comunidade.

A equipe é integrada por quatro repórteres, departamento de vendas e departamento financeiro comandada pelo experiente e visionário comunicador, Jucelino Medeiros Marques e, hoje, é procurada por todos os setores para que seus produtos ou marca tenham visibilidade e expressão de mídia que representa esse meio de comunicação.