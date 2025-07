Os 105 anos de Enedina: não é só longevidade, é vida e vida em abundância

No último dia 12 de julho de 2025, Enedina Cornélio de Barros comemorou seu aniversário de 105 anos em Alegrete, no Rio Grande do Sul.

Natural de Itaqui, Enedina construiu sua vida no interior, atuando ao lado do esposo na lida rural, com atividades voltadas à pecuária e à lavoura. Residiu também por alguns anos em Manoel Viana antes de fixar moradia em Alegrete. Atualmente, ela vive com um dos filhos, Jorge Barros, após ter residido sozinha até os 90 anos.

Enedina mantém hábitos considerados pela família como fatores que contribuem para sua longevidade. Ela não faz uso de medicamentos, não possui restrições alimentares e prefere refeições variadas, além de apreciar vinho. Dorme tarde, mantém rotina saudável e permanece lúcida, recordando fatos e histórias ao longo de seus mais de cem anos.

Com forte ligação religiosa, Enedina sempre buscou aprender. Desenvolveu habilidades como crochê, pintura e bordado depois dos 80 anos e, aos 90, fez cursos de confeitaria. Familiares relatam que ela mantém curiosidade sobre assuntos diversos, demonstrando interesse constante por novos aprendizados.

A comemoração de seus 105 anos foi marcada por homenagens que ressaltaram o valor de sua presença na vida de cada um, reforçando o vínculo de convivência e a importância de reunir diferentes gerações em torno de sua história.

A família destaca que Enedina é inspiração de força e fé, mostrando que, ao longo da vida, nunca é tarde para aprender, cultivar afeto e seguir em frente com gratidão pelos dias vividos.