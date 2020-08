Os arrombamentos na Zona Leste viraram rotina, dizem presidentes de bairros

Compartilhe









Na tarde de sábado(22), presidentes de bairros e alguns moradores que foram vítimas de arrombamentos, estiveram na Praça da Juventude, na Avenida Caverá, Zona Leste.

O motivo do encontro, ao ar livre, foi para demonstrarem a preocupação com o aumento, nos últimos 30 dias, nos arrombamentos em residências em alguns bairros. Os principais bairros afetados são: Ibirapuitã, Nova Brasília, Promorar,Honorífico Lemes, Getúlio Vargas e Nilo Soares Gonçalves.

Estavam presentes os presidentes do bairro Honório Lemes, Cleber Aparício Ribeiro, do bairro Nilo Soares Gonçalves, Marta Mosselin e o vice- Luiz Euclides. Do bairro Promorar, Clóvis Bernardes e da Nova Brasília, Adalberto Pinheiro.

Uma das vítimas, disse que o ladrão entrou em sua residência, na madrugada e levou a quantia de 500 reais, além de uma TV de 50′ polegadas.

Os relatos são assustadores pelas ações audaciosas dos ladrões que arrombam as fechaduras e entram com os moradores dormido. Em uma outra casa, a vítima estava sozinha com os filhos pequenos. Ela acordou em razão da luz do celular que um dos bandidos colocou em seu rosto. “Ela disse que imaginou que fosse o esposo chegando do trabalho. Mas estranhou que saiu rápido do quarto e levantou para ir à cozinha quando se deparou com três homens sentados fazendo um lanche e outro carregando os objetos. Ela correu para o quarto das crianças, trancou a porta e começou a gritar. Por sorte o vizinho do lado ouviu e acionou a polícia. Mas os ladrões já tinham fugido do local” – contou um morador do bairro Getúlio Vargas. Ele ainda disse que teve uma peça que usava para depósito invadida e gerou prejuízos, pois algumas mercadorias do armazém ficavam neste local. Com receio de ser novamente furtado, está dormindo, mesmo com as madrugadas gélidas, no estabelecimento comercial. “Durmo no piso, enrolado em um cobertor, pois não tenho como colocar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo. Tudo que julgamos ser seguro, parece que não amedronta esses criminosos. A solução foi fazer vigília constante” – relatou.

Outros presidentes descreveram ocorrências que têm quase sempre o mesmo o mesmo padrão. Eles ainda ressaltam que há suspeitos, mas a sorte de não ter ocorrido um flagrante, até o momento, os deixam livres.

Todos também foram unânimes em enaltecer o trabalho da Brigada Militar e Policia Civil. Somos conhecedores do trabalho ostensivo que a Brigada realiza nos bairros e, muitos desses suspeitos já foram presos, mas sem os produtos ou sem as vítimas, são liberados. Às vezes, as guarnições identificam esses ladrões em via pública com produtos e objetos, mas na hora, não localizam as vítimas ou identificam os acusados através de imagens de sistema de videomonitoramento ou pelo relato das vítimas, mas sem conseguir localizar os produtos também são ouvidos e liberados.” – comentaram.

Para os presidentes, a manifestação que seria realizada ontem e não ocorreu em razão da bandeira, ainda não estava definida e também seria um tempo curto para os protocolos de autorização, não foi cancelada. Apenas adiada para o próximo sábado.

“Queremos chamar atenção dos moradores que ainda não perceberam o risco que estão correndo quando, por exemplo, deixam as janelas abertas durante a sesta. São pessoas idosas que têm outra cultura. Se não podemos mudar a forma que os trâmites legais devem acontecer, pelo menos precisamos nos defender e também dificultar ao máximo que eles consigam invadir nossas casas. Muitos moradores estão colocando travas no lado interno das portas, barreiras como refrigeradores, sofás, entre outros. Mesmo que tire o miolo da porta, o acesso não será tão simples” comentaram os presidentes.