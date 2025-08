Os cães mais populares em Alegrete: raças, preferências e história

Share on Email

Em Alegrete, a conexão entre humanos e cães ultrapassa o simples companheirismo. Nas ruas da cidade, nas estâncias do interior e nos lares mais diversos, eles são parte da família — fiéis, vigilantes, afetivos e, muitas vezes, protagonistas de histórias que revelam o jeito singular de viver do povo alegretense.

Mas, afinal, qual é a raça de cachorro mais popular por aqui? Por que tantos escolhem determinada raça? O que isso diz sobre nossos costumes, preferências e até mesmo sobre nossas raízes culturais?

Vira-lata: o cão do povo

Apesar da variedade de raças presentes na cidade, quem reina mesmo nos lares alegretenses é o bom e velho vira-lata — ou, como preferem muitos tutores, “sem raça definida (SRD)”. Estimativas nacionais apontam que mais de 30% dos cães no país pertencem a esse grupo. Em Alegrete, essa realidade se repete, especialmente entre os que resgatam, adotam ou herdam cãezinhos de vizinhos e amigos.

A preferência tem motivos sólidos: os vira-latas são resistentes, adaptáveis, carinhosos e, muitas vezes, surpreendem pelo comportamento equilibrado. Além disso, o custo de aquisição é nulo, e muitos chegam aos lares como pequenos sobreviventes de histórias comoventes.

Cães de pequeno porte: os queridinhos da cidade

Nas regiões mais urbanas, é crescente a presença de raças como Poodle, Shih-Tzu, Yorkshire e Lhasa Apso. Populares por seu tamanho compacto, pelagem vistosa e temperamento dócil, esses cães são ideais para apartamentos ou casas menores.

O Poodle, por exemplo, é extremamente inteligente e fácil de adestrar, enquanto o Shih-Tzu, de origem chinesa, encanta pelo olhar sereno e pela convivência pacífica. Já o Yorkshire carrega um ar elegante e, apesar do tamanho, é um verdadeiro cão de guarda em miniatura.

Essas raças chegaram ao Brasil trazidas por modismos internacionais e, com o tempo, foram se popularizando pela sua estética, facilidade de manejo e compatibilidade com o estilo de vida urbano.

Orgulho regional: os cães das estâncias

Nas áreas rurais e nas estâncias da região, prevalece uma ligação forte com raças de origem nacional e regional, como o Fila Brasileiro, o Ovelheiro Gaúcho e o pouco conhecido, porém emblemático, Galgo da Campanha.

Ovelheiro Gaúcho

Resultado de cruzamentos entre cães de pastoreio europeus (como o Border Collie) e cães crioulos, o Ovelheiro é inteligente, incansável no trabalho e muito leal ao tutor. É o cão ideal para a lida campeira, e símbolo vivo do dia a dia nas estâncias da fronteira.

Fila Brasileiro

Robusto, imponente e com comportamento naturalmente protetor, o Fila é um cão de guarda respeitado. Seu instinto de fidelidade à família é tão intenso quanto sua desconfiança com estranhos. No passado, era comum vê-los acompanhando tropeiros ou protegendo propriedades rurais.

Galgo da Campanha

Pouco conhecido fora da fronteira, esse cão veloz e esguio é utilizado em áreas rurais como cão de caça ou companhia. Sua agilidade impressiona, e muitos o consideram um verdadeiro símbolo da rusticidade campeira.

Por que escolhemos essas raças?

A escolha por determinada raça costuma refletir o estilo de vida, o espaço disponível e até as emoções de quem escolhe. Famílias que vivem em casas grandes e prezam pela segurança, tendem a optar por cães maiores e protetores. Já quem mora em apartamentos busca companheiros menores, tranquilos e que exigem menos espaço.

Também há quem adote movido por afeto e conexão à primeira vista — uma prática cada vez mais comum com o fortalecimento das ONGs locais e campanhas de adoção responsável.

Um olhar sobre os cuidados e os desafios

A relação entre o alegretense e seu cão envolve carinho, mas também responsabilidade. Clínicas veterinárias, bem como profissionais como o adestrador Maurício Pit, vêm desempenhando papel essencial na orientação sobre comportamento, vacinação e bem-estar animal.

Além disso, a cidade conta com campanhas de castração e vacinação promovidas por instituições públicas e privadas, com apoio de grupos voluntários e ativistas da causa animal.

Um elo de afeto

Seja um vira-lata que virou membro da família, um poodle de laço rosa passeando na praça, ou um ovelheiro atento na beira da mangueira, os cães de Alegrete fazem parte da identidade afetiva da cidade. São companheiros de mate, de caminhada e, acima de tudo, de vida.

A cada latido que ecoa nas ruas do centro ou no campo aberto das estâncias, há uma história de amor incondicional entre pessoas e seus cães. Uma relação que, assim como o próprio Alegrete, é feita de raiz, carinho e lealdade.