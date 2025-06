“Os flashes cessaram, mas seguimos gratos”: esposa de Ademir Zorzi anuncia fim das atividades

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Ademir faleceu de forma inesperada, em decorrência de um infarto, deixando colegas de profissão, amigos e clientes consternados pela partida precoce.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Nesta semana, a esposa, Elisandra Romeiro Alves, juntamente com os filhos Wesley Zorzi e Mateus Zorzi, divulgou uma nota de agradecimento emocionada a todos que fizeram parte da história construída pela família ao longo de décadas na cidade. No comunicado, eles também anunciaram o encerramento das atividades da tradicional loja Zorzi, após 26 anos de funcionamento, e do estúdio Elis Photo Boutique, que esteve em atividade por 7 anos.

“Encerramos nossas atividades na loja não da forma que gostaríamos, mas com o coração agradecido e aquecido por todo carinho recebido nesses últimos dias”, escreveram.

Para eles, cada cliente foi mais do que alguém que procurou serviços de fotografia – foi parte de um ciclo que uniu histórias, sonhos e lembranças.

Na nota, a família enfatizou que não havia distinção para Ademir:

“A todos, sem distinção, só podemos agradecer por terem feito parte da nossa história e por terem nos permitido fazer parte da história de vocês também”, declararam.

Segundo eles, o sentimento que movia Ademir era de carinho, respeito e gratidão por todos que entravam no estúdio ou na loja, independentemente do serviço ou do valor.

Durante décadas, o casal e os filhos construíram uma reputação baseada na confiança, no bom atendimento e na qualidade dos registros. Fotos de batizados, aniversários, casamentos, formaturas e eventos diversos passaram pelas lentes de Ademir, Elisandra, Wesley e Mateus, marcando a memória de inúmeras famílias alegretenses.

Em outro trecho da nota, a família ressaltou que a loja e o estúdio não existiriam sem os clientes:

“A loja e o estúdio não teriam sido nada sem vocês”, escreveram,

evidenciando a consciência do papel de cada pessoa que esteve presente na trajetória deles. Para eles, mesmo que o fechamento não tenha ocorrido como haviam planejado, os últimos dias trouxeram o consolo da gratidão expressa por tantos amigos e clientes que enviaram mensagens, visitaram o local ou prestaram homenagens a Ademir.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

“Os flashes cessaram, as portas se fecham, mas levamos todos os clientes que, ao longo da história da loja Zorzi e do estúdio Elis Photo Boutique, se tornaram também amigos em nossos corações”, destacaram.

No comunicado, Elisandra também deixou uma homenagem direta ao marido, reforçando a parceria que viveram dentro e fora do trabalho:

“Ao meu esposo Ademir, agradeço também por dividir a vida e seu legado comigo. Foi uma honra ter você como professor e poder receber um pouco de toda a sua experiência na área”, escreveu.

Para ela, o sonho que construíram juntos foi vivido até onde Deus permitiu, e agora resta a certeza de que a história de Ademir está eternizada em cada cliente atendido, cada fotografia registrada e cada pessoa que sentiu seu acolhimento:

“Seu sonho foi vivido até onde Deus nos permitiu viver. Sua história foi eternizada na vida de cada um de seus clientes”, concluiu.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

A decisão de encerrar as atividades após a morte de Ademir foi difícil, mas, segundo Elisandra e os filhos, tomada com serenidade. O trabalho diário ao lado dele era também parte do amor que construíram:

“Com os olhos tomados pelas lágrimas encerramos este ciclo, mas levamos conosco a gratidão imensa a todos que confiaram em nosso trabalho”, finalizaram.

A loja Zorzi e o estúdio Elis Photo Boutique encerram suas atividades após 26 anos de loja e 7 anos de estúdio, deixando um legado de profissionalismo, afeto e dedicação. O nome de Ademir Zorzi permanece vivo nos álbuns de família que ele ajudou a compor e na memória de quem foi recebido por seu sorriso sereno e sua disposição em fazer sempre o melhor para cada cliente.