Os golpistas se reinventam e as vítimas acabam caindo nas novas trapaças

Os golpes nos últimos dias estão cada vez mais em evidências e de todas as maneiras os estelionatários buscam extorquir valores das vítimas.

Nesta situação, uma moradora do bairro José de Abreu, em Alegrete, caiu no golpe do falso aluguel. A mulher de 40 anos disse que recebeu mensagens através do whatsApp, na última semana, exatamente no período em que faz o pagamento do aluguel. O indivíduo se apresentou como se fosse sobrinho da proprietária do imóvel e solicitou que ela realizasse o depósito em outra conta, diferente da habitual. O golpista alegou que por problemas da tia, ele estaria realizando o contato em nome da proprietária do imóvel. Ao confiar no indivíduo, a vítima realizou o depósito de 310 reais, na conta repassada por ele. Porém, depois de algumas horas, ao falar com a dona da casa percebeu que tinha caído em um golpe. A vítima procurou a Delegacia de Polícia para realizar o B.O.