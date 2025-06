Os invernos mais rigorosos na história de Alegrete comparados com esse início de 2025

O inverno de 2025 chegou mais cedo e com intensidade em Alegrete. No mês de maio, os termômetros já marcavam 5 °C, valor abaixo da média histórica para o período. Em junho, o frio aumentou: houve formação de geada e sensação térmica negativa, especialmente nas primeiras horas da manhã. No entanto, até o momento, não há registro oficial de temperatura abaixo de zero na cidade.

De acordo com dados de estações meteorológicas locais e do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), a mínima mais baixa registrada em Alegrete em 2025 foi de 0 °C, no dia 25 de junho.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Mesmo sem atingir temperaturas negativas, o inverno atual já é considerado um dos mais rigorosos dos últimos anos na Fronteira Oeste. A mínima de 0 °C, registrada ainda em junho, contrasta com anos anteriores em que o frio intenso só chegava em julho.

Ao comparar com registros históricos, os dados de 2025 ainda estão longe dos extremos. Em 11 de julho de 1918, uma forte onda de frio derrubou os termômetros para –4,1 °C em Alegrete, mesma marca registrada em 17 de junho de 1971. Esses são os menores valores já documentados oficialmente no município.

Mais recentemente, no inverno de 2024, a cidade também enfrentou frio intenso, com mínimas abaixo de 5 °C e registro de –2,2 °C em regiões próximas, como Pinheiro Machado. No entanto, não há confirmação de que Alegrete tenha atingido marcas negativas no ano passado.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Especialistas atribuem o frio precoce à atuação de massas de ar polar continentais. Essas massas de origem sul vêm se intensificando nos últimos anos e provocam quedas bruscas de temperatura no Sul do Brasil.

Outro fator importante é a variabilidade climática crescente, impulsionada pelas mudanças no clima global. Essa condição tem provocado oscilações extremas de temperatura, tanto para o calor quanto para o frio. As geadas registradas em pleno mês de novembro de 2024 são um exemplo dessa instabilidade.

O clima gelado já impacta diversos setores da vida em Alegrete. Na zona rural, produtores relatam danos em lavouras sensíveis ao frio e reforçam os cuidados com o rebanho, principalmente durante as noites mais frias. Já na área urbana, cresce a procura por atendimento médico devido ao aumento de doenças respiratórias.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Com a chegada do frio mais intenso, também aumentam as ações solidárias, como campanhas de arrecadação de agasalhos e cobertores para famílias em situação de vulnerabilidade.

Ainda restam semanas de inverno pela frente, e meteorologistas alertam para a possibilidade de novas ondas de frio. Apesar disso, até o momento, não há previsão de que os recordes históricos de temperatura negativa em Alegrete sejam superados em 2025.

A população deve continuar acompanhando os boletins meteorológicos e se preparar para dias de frio intenso, mesmo que os termômetros ainda não tenham cruzado a barreira do zero grau oficialmente.