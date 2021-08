Os primeiros dias dos voos da Azul de Alegrete para Porto Alegre

O representante da empresa azul em Alegrete, Diego Silveira, falou sobre o período de pouco mais de 20 dias do serviço da empresa em Alegrete – marcando essa retomada do voos comerciais daqui a Porto Alegre desde o aeroporto Gaudêncio Ramos.

Ele destacou o aumento da demanda de pessoas, de vários segmentos, que estão buscando a empresa para viajar com mais rapidez. Lembrando que a compra de bilhetes poderá ser pelo site ou no escritório da Azul que vai atender na Rua Tamandaré, sendo que nesse poderá sair mais em contra. Tudo depende do tempo em que for adquirido a passagem, explicou.

A Azul vai investir nos voos daqui e em parceria com o Poder Público, no Projeto o Céu é para Todos – aumentar os serviços oferecidos à comunidade. Além de passageiros, cargas e pacotes turísticos.