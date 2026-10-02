Os seis maiores colégios eleitorais de Alegrete

O total informado ao Cartório Eleitoral de Alegrete é de 56.003 eleitores distribuídos em 196 seções e 33 locais de votação, dentre a zona urbana e rural do municípios

Dentre os maiores seis colégios eleitorais aqui na cidade temos os seguintes locais:

–Urcamp na praça Getúlio Vargas onde vão vota 5.667 eleitores.

–Emilio Zuneda com 4.993 eleitores;

–Escola Estadual Dr Lauro Dornelles com com 4.731 votantes;

-Escola Estadual Oswaldo Aranha com 4.258 eleitores

-Escola Estadual Romário Araújo de Oliveira– CIEP com 3.932 votantes.

-Escola Estadual Demétrio Ribeiro com 3.08 6 eleitores;

Só nestes seis colégios eleitorais, aqui na cidade, se concentram registrados e aptos a votar 26. 667 eleitores de Alegrete em dados do Justiça Eleitoral do RS

Importante que os eleitores não esqueçam de levar o título de eleitor ou carteira de identidade na hora de exercer o direito do voto.