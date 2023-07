Os Tauras promovem curso de reciclagem somente para o público feminino

Share on Email

O grupo tradicionalista, está localizado no bairro Getúlio Vargas e está com essa iniciativa visando unicamente o público feminino. A instrutora e artesã Giovana Corrêa salienta a importância nos dias atuais, sobre o valor dos ciclos da reciclagem e nos impactos no meio ambiente.

O curso tem duração de quatro palestras e são ministradas técnicas e formas de como trabalhar com latas. O material é fornecido pelos parceiros Casa do Artesão e Sicredi, que disponibilizam às 14 mulheres a estrutura adequada para a realização do curso.

Fotos: reprodução