Ouro Branco abre as porteiras para estudantes que queiram conhecer a atividade leiteira

Os produtores de leite Dirce Antunes e Alberto Neimaeir, na chácara Ouro Branco, além do comprometido trabalho que inicia por volta das 5h, também realizam troca de experiência e promovem conhecimentos a estudantes de cursos técnicos e de Medicina Veterinária.

Com sua sede, bem próxima à cidade, eles recebem grupos de estudantes com seus professores para mostrar como funciona o trabalho. Com a pandemia essas atividades haviam sido suspensas e agora foram retomadas com toda a força.

Vacas leiteiras da Ouro Branco

Os estudantes conhecem desde o manejo e cuidados com as vacas e seus terneiros, até a parte da coleta, resfriamento e distribuição do leite in natura. A média de produção é de 30 litros por vaca.

Elas não sofreram com a seca, porque tem o acompanhamento técnico do Agrônomo, Tiago Pedroso e do veterinário Dr Paulo Oliveira.

No total o casal Dirce e Borrego ja receberam mais de 1.550 pessoas em sua propriedade desde estudantes, professores, SENAR, SEBRAE, Fundação Marona, CAAL, Agripleite, dos Bancos do Brasil e Sicredi parceiros na atividade da produção leiteira.