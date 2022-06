Ouro Real de Alegrete disputa hoje, uma das finais no Jockey Club

No 1° páreo disputado domingo (12) no GP de Adultos em em homenagem a Juliano Oliveira, deu Ouro Real.

O único representante alegretense no evento, Ouro Real tem 50 kg (Quero Mais/Corte Real), criação do Stud Sobrosa, propriedade de João Atanásio Vieira de Alegrete, treinado pelo S. Lopes e pilotado pelo R. Verli, corre nesta segunda-feira (13), a grande final do GP.

No 2° páreo do GP em Homenagem a Juliano Oliveira deu o paranaense Escapee, criação do Haras Santa Tereza do Bom Retiro, de propriedade Alderi Andres de Renascença, treinado pelo P. Alves e pilotado pelo J. Cardoso.

Já o 3º páreo foi vencido pelo cavalo Camisa 9, criação do Haras Ponta Porã, propriedade e treinamento de Valdir Câmara de Palmeira das Missões, pilotado pelo A. Correa.

E no 4º e último páreo, deu Ouro Mig, criação do Haras Di Cellius, propriedade do Stud J.P., de Don Pedrito, treinado pelo V. Moraes e pilotado pelo L. Gomes.

A final do GP de Adultos em homenagem a Juliano Oliveira será às 15hs, Ouro Real, Escapee, Camisa 9 e Ouro Mig, quem leva a melhor na maior cancha reta do Brasil. No domingo, o montante de apostas em Ouro Real foi de R$ 47 mil. Já Escapee teve R$ 37.800, enquanto Ouro Mig (R$25.900) e Camisa 9 (R$18.100).

No GP Damas da Cancha Reta, dois páreos disputadíssimos apontaram os dois finalistas. No 1° páreo deu Prata do Iguassu, criação e propriedade do Haras Rio Iguassu de Fazenda Rio Grande, treinado pelo V. Rocha e pilotado pelo U. Silva.

Prata do Iguassu de Rio Grande é finalista

No 2° páreo venceu Xerife Thunder, criação e propriedade da Agropecuária Coxilha Bonita de Tupanciretã, treinado pelo F. Machado e pilotado pelo A. Correa.

Xerife Thunder de Tupanciretá na final do GP Damas da Cancha Reta

A grande final do Turfe das Damas larga às 15h30min, Prata do Iguassu lidera a bolsa de apostas com R$ 112 mil, contra R$ 84 mil de Xerife Thunder.

Fotos: Joel Massariol