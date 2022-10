Ousadia comemora o Dias das Crianças com a verdadeira festa de brinquedos, confecções e calçados

Share on Email

Comemore o Dia das Crianças com Ousadia Kids!

Crianças gostam de ganhar brinquedos, mas os papais, titios, vovós e dindos podem optar também por presentear com a linha completa de confecções e calçados da Ousadia Kids.

É hora de alegrar o coração das crianças!

Ousadia Kids é especializada em moda infantil, calçados e brinquedos, conta com o Mascote “OUSADINHO” a sensação em todas as ações e festas da empresa.



Inovadora como sempre e, pensando no Dia das Crianças, na alegria, estilo e bem estar dos pequenos, o empresário Evandro Bitencourt e sua esposa Taynara Pinheiro, juntamente com sua equipe trouxeram o que há de mais conceituado em brinquedos que vão enlouquecer a garotada.

Variedade e qualidade de brinquedos incríveis da atualidade mais vendidos na internet para todas as idades como: mordedores, legos, trens musicais, pelúcias, bonecas, carrinhos com controle, bonecos, cartelas, bayblades, patinetes e muito mais.

E, se preferir presentear com confecções e calçados, Ousadia Kids oferece uma linha completa de enxovais e confecções infantis de marcas renomadas para meninos e meninas dos tamanhos recém nascido ao tamanho 16 e calçados do zero ao 16.



Faça uma criança feliz e ganhe!



Toda compra realizada na semana do Dia das Crianças, você ganha um cupom, preenche, deposita na urna e já estará concorrendo ao sorteio de um lindo patinete.

Ousadia Kids o paraíso dos calçados e do jeans kids!

Endereço: Vasco Alves, 220 – sala 107

Telefone: 55 3422 1269

Facebook: Ousadia Kids

Instagram: ousadia_kidsalegrete

Aline Menezes