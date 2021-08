Conteúdo Patrocinado!!

Vem aí uma semana inteira repleta de novidades e promoções ousadas para os clientes mais exigentes do mundo, as crianças.



Desde que os empresários Evandro Bitencourt e sua esposa Taynara Pinheiro assumiram a administração da Ousadia Kids, muita coisa mudou e mudou para melhor.

Ousadia Kids completa dois anos de muito sucesso na cidade

O jovem casal sempre atento ao mundo da moda infantil, busca inovar a cada novo pedido, surpreendendo seus clientes com as loucuras infantis.

Ousadia Kids atua no segmento infantil, sendo referência na cidade, com uma linha completa de enxovais e confecções infantis de marcas renomadas para meninos e meninas do recém nascido ao tamanho 16, calçados do zero ao número 36, além de uma diversidade em brinquedos da atualidade mais vendidos na internet.

E, para comemorar o seu segundo aniversário, Ousadia Kids através dos proprietários e colaboradoras prepararam uma semana recheada de novidades.

Veja:

• De 16 a 21 de agosto, toda a loja com descontos incríveis e reais;

•Lançamento do Mascote oficial da Ousadia Kids, o OUSADINHO, desenvolvido exclusivamente para alegrar ainda mais a criançada.

O empresário Evandro Bitencourt sempre ressalta a frase: “Vocês são o combustível que faz a máquina girar. Sem vocês clientes que confiam em nossos serviços, a nossa querida Ousadia Kids não estaria em festa”.

PARABÉNS OUSADIA KIDS!

