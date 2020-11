Ousadia Kids vai ampliar o espaço para a criançada: O verdadeiro Paraíso dos calçados e do jeans

Anote na sua agenda. No próximo dia 6, a Ousadia Kids vai ampliar seu espaço. A inauguração do 2º piso da loja vem recheado de novidades.

O casal de empresário Evandro Bitencourt e Tainara Pinheiro, adiantam uma série de novidades. O segundo piso será um local com amplo espaço dedicado aos calçados infantis do número 0 ao tamanho 33. E no vestuário muito jeans do recém-nascido até o tamanho 16.



E já na inauguração o paraíso do calçados e do jeans kids oferece um cupom vale de R$ 20,00, para compras acima dos R$ 50,00. A Ousadia Kids fica na Vasco Alves, 220 sala 107.

A Ousadia Kids reinaugurou sob nova direção em Alegrete em junho de 2019. Desde lá, o casal de empreendedores não mediu esforços para atender a exigente clientela. São muitas promoções aliadas a produtos de boa qualidade.

Em 2020, ao completar seu primeiro ano, realizou uma live solidária que arrecadou mais de mil litros de leite, entregues na Moradia Transitória e para os músicos e sonorizadores de Alegrete.



A Ousadia Kids, oferece um espaço aconchegante, agradável, onde os pequenos ficam à vontade para escolher o que mais combina com seu estilo e os pais, encontram qualidade, preços justos e atendimento personalizado.

A loja está colorida, alegre, com novidades, as promoções são imperdíveis e, o Evandro e a Taynara e sua equipe esperam a visita de todos.

Aproveite e passe na Loja Ousadia Kids e garanta já o seu cupom desconto de R$ 20,00, válidos para os dias 6,7 e 9 de novembro.

Novo espaço infantil no 2º piso. Um paraíso do calçado e do jeans kids na Ousadia Kids.

Endereço: Vasco Alves, 220 – sala 107, no centro da cidade.

Whatsapp: 55 9 9941 9548