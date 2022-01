Outubro e novembro geram repasse superior a 23 mil do Rotativo ao Município

Share on Email

A empresa BR Parking, que explora o serviço de estacionamento rotativo em Alegrete, mensalmente repassa 16% do valor arrecadado ao Fundo Municipal de Trânsito (FMT). Entre os meses de junho, julho e agosto de 2021, o Fundo Municipal recebeu o valor de R$ 28.392,88.

No meses de setembro, outubro e novembro o repasse aumentou, chegando a R$ 33.383,97 ao Fundo Municipal de Trânsito. Somando o mês de outubro e novembro o repasse totaliza o montante de R$ 23.135,27. Se confirmar a média de dezembro de 2020, o último trimestre proporcionará um valor acima de 34 mil. Em dezembro de 2020 foram repassados R$ 11.471.00. No último trimestre de 2020, o montante de repasse chegou a R$ 35.820,00.

Num comparativo entre os meses de outubro e novembro de 2020 em relação ao ano passado é possível afirmar uma queda no faturamento bimestral. Em 2020, em outubro e novembro foi repassado R$ 24.349,00 já em 2021 o repasse foi de R$ 23.135,27. O valor do repasse do mês de dezembro de 2021 ainda não foi processado, a data limite é 20 de cada mês.

Atualmente o estacionamento rotativo de Alegrete oferece 932 vagas nas principais ruas centrais da cidade. O fluxo é diário de segunda a sábado, na chamada área azul.

Desde outubro do ano passado os valores foram ajustados. Antes a cada meia hora o usuário da vaga desembolsava R$ 0,80 ou seja em uma hora gastava R$ 1,60. Agora em meia hora estacionado o preço custa R$ 1,00. Para cada uma hora na área azul é cobrado R$ 2,00.

Com um população estimada em 72.493 pessoas conforme dados do IBGE e uma frota em circulação de 40.816 veículos, conforme relatório do Detran RS até novembro de 2021, o certo que o rotativo cresce em arrecadação e vitamina o Fundo Municipal de Trânsito.