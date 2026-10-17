Outubro Rosa: mutirão de ecografias mamárias leva atendimento especializado ao PAM de Alegrete

Acolhimento, cuidado e acesso à saúde são os pilares do mutirão de ecografias mamárias realizado neste sábado (17), em Alegrete. A iniciativa da Secretaria Municipal de Saúde integra a programação do Outubro Rosa e leva os atendimentos ao Pronto Atendimento Municipal (PAM), em uma localização mais central, para facilitar o deslocamento das pacientes.

A secretária municipal de Saúde, Heili Temp, acompanha a ação, que busca aproximar os serviços especializados das mulheres e reforçar a importância do cuidado contínuo com a saúde feminina. O prefeito Jesse Trindade também esteve no local, assim como a patrona da 45ª Feira do Livro de Alegrete de 2026, Cosete Ramos.

Durante a visita, o prefeito destacou a importância de ampliar o acesso da população aos serviços de saúde. “Iniciativas como essa são fundamentais para aproximar os serviços públicos das pessoas, garantindo mais acesso aos exames e reforçando a importância da prevenção e do cuidado com a saúde da mulher”, afirmou.

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A mobilização também conta com a participação das diretorias de Atenção Especializada e de Atenção Básica, representadas por Vanda Dorneles e Carmem Norões, respectivamente, além da equipe do Centro Especializado em Reabilitação (CER), coordenada por Carlos Florindo, assim como, setor de fisioterapia.

A realização do mutirão em um espaço mais central foi pensada para oferecer mais comodidade às pacientes. Habitualmente, os exames são realizados no CER, mas, nesta sexta-feira, a estrutura foi transferida para o PAM.

Mais de 1,6 mil ecografias desde março

A empresa Medic Brasil, sediada em Frederico Westphalen, de propriedade de Eder Tavares, é responsável pelos exames. Desde março deste ano, quando começou a atuar em Alegrete, já foram realizadas mais de 1,6 mil ecografias de diferentes tipos no município.

A equipe médica envolvida na ação inclui os profissionais Bryan Rosato e Tiago Zanella. O trabalho é realizado em parceria com a estrutura municipal de saúde, ampliando a oferta de exames de imagem à população.

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O mutirão foi organizado em quatro períodos, com previsão de 25 atendimentos em cada faixa horária, totalizando até 100 pacientes ao longo do dia. Os horários foram distribuídos entre 8h e 10h, 10h e 12h, 13h30 e 15h, e 15h30 e 17h.

A divisão busca evitar grandes concentrações na sala de espera e proporcionar mais organização e conforto às mulheres atendidas.

Contato atualizado ajuda a evitar faltas

Um dos desafios enfrentados pelas equipes é a dificuldade de entrar em contato com algumas pacientes. A falta de comunicação pode comprometer o comparecimento aos exames e dificultar o aproveitamento das vagas disponíveis.

Por isso, a orientação é que os usuários mantenham seus números de telefone atualizados junto aos serviços de saúde. A medida facilita os contatos para agendamentos, confirmações e orientações sobre os procedimentos.

A diretora de Atenção Especializada, Vanda Dorneles, destaca a importância de integrar a organização dos serviços ao acolhimento das pacientes. Já a diretora de Atenção Básica, Carmem Norões, integra o trabalho de articulação da rede municipal, fundamental para aproximar a população dos atendimentos.

Outubro Rosa reforça cuidado durante todo o ano

A ecografia mamária é um exame de imagem utilizado para avaliar o tecido mamário e auxiliar na investigação de alterações. Sua indicação depende da avaliação clínica e das características de cada paciente.

A mobilização do Outubro Rosa é uma oportunidade para ampliar a conscientização sobre a saúde da mulher, mas o acompanhamento não deve ficar restrito ao mês de outubro. A avaliação profissional e a realização dos exames indicados são importantes ao longo de todo o ano.

Com a participação da Secretaria Municipal de Saúde, das equipes de atenção especializada e básica, do CER e da Medic Brasil, o mutirão busca aliar a oferta de exames a um atendimento mais acessível e humanizado para as mulheres de Alegrete.