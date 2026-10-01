Outubro terá bandeira verde e consumidores da RGE não terão cobrança adicional na conta de luz

Mudança na bandeira tarifária representa alívio para consumidores de Alegrete e demais municípios atendidos pela RGE

Os consumidores de energia elétrica de Alegrete e dos demais municípios atendidos pela RGE começarão o mês de outubro com uma notícia positiva no valor da conta de luz. A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) confirmou, nesta sexta-feira (25), que a bandeira tarifária será verde durante o mês, o que significa que não haverá cobrança adicional relacionada ao sistema de bandeiras.

A definição ocorre após um período em que esteve em vigor a bandeira amarela. Com condições mais favoráveis para a geração de energia, especialmente diante da melhora dos níveis dos reservatórios das usinas hidrelétricas, foi possível retornar à bandeira verde.

Para o consumidor, na prática, isso significa que não haverá a cobrança de valor adicional por quilowatt-hora (kWh) consumido em razão da bandeira tarifária.

O que muda na conta de luz?

A bandeira verde não significa que a tarifa básica de energia tenha sido zerada ou que o consumidor deixará de pagar pela energia consumida. A conta continuará sendo calculada normalmente, de acordo com o consumo de cada unidade, tarifas, tributos e demais componentes previstos.

O que muda é a ausência da cobrança adicional das bandeiras tarifárias.

Assim, uma família de Alegrete que mantenha o mesmo padrão de consumo deverá evitar, em outubro, o acréscimo específico que seria aplicado caso estivesse em vigor uma bandeira amarela, vermelha ou outra modalidade de cobrança adicional.

Chuvas ajudam a melhorar condições de geração

Segundo a Aneel, a mudança está relacionada à transição entre os períodos seco e úmido em parte das principais bacias hidrográficas brasileiras.

O aumento do volume de chuvas, especialmente nas regiões Sul e Sudeste, contribuiu para melhorar e estabilizar os níveis dos reservatórios das usinas hidrelétricas.

Com maior disponibilidade de água para a geração hidrelétrica, diminui a necessidade de acionar fontes de produção de energia mais caras, como as usinas termelétricas. Esse cenário possibilitou a adoção da bandeira verde em outubro.

O que são as bandeiras tarifárias?

Criado pela Aneel em 2015, o sistema de bandeiras tarifárias funciona como um mecanismo para informar ao consumidor sobre as condições de geração de energia elétrica no país.

As cores indicam se haverá ou não custos adicionais relacionados às condições de geração.

Bandeira verde: condições favoráveis de geração e sem cobrança adicional.

Bandeira amarela: condições de geração menos favoráveis, com cobrança adicional.

Bandeiras vermelhas: indicam condições mais custosas de geração e podem resultar em cobranças adicionais maiores.

O sistema considera fatores como a disponibilidade dos recursos hídricos, a participação das fontes renováveis e a necessidade de acionamento de usinas termelétricas.

Atenção ao consumo continua importante

Mesmo com a bandeira verde, a orientação para os consumidores é manter o uso consciente da energia. Isso porque a bandeira tarifária interfere apenas no custo adicional definido pelo sistema, enquanto o valor total da conta continua diretamente relacionado ao volume de energia consumido.

Para as famílias de Alegrete atendidas pela RGE, portanto, outubro começa sem a cobrança adicional da bandeira tarifária, mas medidas simples de economia continuam contribuindo para reduzir o valor final da fatura.Porém é preciso ficar atento, que alguns consumidores terão incorporadas a conta o valor referente a primeira parcela de desconto da fatura que não havia sido cobrada.

A bandeira verde também funciona como um sinal de que, no período analisado pela Aneel, as condições de geração estão mais favoráveis e permitem reduzir a utilização de fontes de energia de maior custo.