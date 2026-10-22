Outubro Verde: casos de sífilis continuam expressivos em Alegrete e reforçam alerta para prevenção e diagnóstico precoce

Coordenadora e psicóloga Elizabeth Souza, do SAE, destaca a importância dos testes rápidos, do tratamento adequado e da participação dos parceiros no pré-natal. Campanha chama atenção para uma infecção que pode evoluir sem sintomas e provocar complicações graves.

O número de casos de sífilis continua sendo motivo de preocupação em Alegrete. O alerta foi reforçado por Elizabeth Souza, coordenadora e psicóloga do Serviço de Atendimento Especializado (SAE) do município, que destaca a necessidade de ampliar a prevenção, incentivar a realização de testes rápidos e garantir que as pessoas diagnosticadas iniciem e concluam o tratamento conforme a orientação dos profissionais de saúde.

A situação chama a atenção durante o Outubro Verde, campanha de conscientização e combate à sífilis e à sífilis congênita. A mobilização busca ampliar o acesso à informação, reduzir a transmissão da infecção e conscientizar a população sobre a importância do diagnóstico precoce.

Embora a sífilis seja uma infecção que pode ser diagnosticada e tratada, a ausência de sintomas em determinadas fases contribui para que muitas pessoas desconheçam a própria condição. Por isso, a testagem e o acesso aos serviços de saúde são fundamentais para interromper a cadeia de transmissão.

Em Alegrete, segundo Elizabeth Souza, a ocorrência de casos permanece expressiva. O cenário reforça a importância de manter as ações de conscientização durante todo o ano, e não apenas no período das campanhas.

Até o momento, porém, não há um total municipal atualizado confirmado nesta reportagem. Os dados oficiais de notificações são importantes para dimensionar a situação epidemiológica, acompanhar a evolução dos casos e orientar as políticas públicas de prevenção.

Rio Grande do Sul também registra números preocupantes

A preocupação com a sífilis em Alegrete está inserida em um contexto epidemiológico mais amplo. Conforme o Boletim Epidemiológico de Sífilis 2025, do Ministério da Saúde, o Rio Grande do Sul registrou, em 2024, uma taxa de detecção de sífilis adquirida de 160,7 casos por 100 mil habitantes, acima da taxa nacional de 120,8 casos por 100 mil habitantes.

No mesmo ano, o Brasil registrou 256.830 casos de sífilis adquirida, dos quais 49.981 foram notificados na Região Sul. Os dados evidenciam a dimensão do problema e a necessidade de fortalecer as estratégias de prevenção, diagnóstico e tratamento. Esses números são referentes ao estado e à região, não especificamente ao município de Alegrete.

O acompanhamento dos indicadores municipais é essencial para identificar os grupos mais afetados, avaliar a efetividade das ações de saúde e direcionar os serviços de atendimento às necessidades da população.

Testes rápidos estão disponíveis na rede pública

Uma das principais orientações reforçadas pelo SAE é que a população procure as unidades de saúde para realizar a testagem, mesmo quando não há sintomas.

Segundo Elizabeth Souza, os testes rápidos estão disponíveis na rede municipal de saúde, incluindo as unidades da Estratégia Saúde da Família (ESF). A população pode procurar a unidade mais próxima e solicitar o exame.

O Sistema Único de Saúde (SUS) oferece gratuitamente testes e tratamento para sífilis. A realização do exame permite identificar a infecção e encaminhar a pessoa para avaliação e atendimento adequado.

A prevenção também passa pelo uso de preservativos nas relações sexuais. Embora sejam uma medida importante para reduzir o risco de transmissão, eles não eliminam completamente a possibilidade de infecção em todas as situações, especialmente quando existem lesões em áreas não protegidas.

Por isso, a combinação entre prevenção, testagem e acompanhamento profissional é indispensável.

Tratamento adequado evita complicações

A sífilis é uma Infecção Sexualmente Transmissível (IST) causada pela bactéria Treponema pallidum. A doença pode atingir diferentes órgãos e sistemas do organismo quando não é tratada adequadamente.

Em algumas fases, podem surgir feridas, manchas pelo corpo e outros sinais. Entretanto, a infecção também pode permanecer sem manifestações aparentes, o que reforça a necessidade de realizar testes conforme as orientações dos serviços de saúde.

Quando o resultado é positivo, a pessoa deve procurar atendimento para receber avaliação clínica e tratamento indicado para seu caso. É fundamental seguir a prescrição médica, comparecer aos retornos e realizar os exames de acompanhamento solicitados.

A interrupção do tratamento por conta própria ou a ausência de acompanhamento podem comprometer o cuidado. Além disso, as parcerias sexuais precisam ser informadas e orientadas a procurar os serviços de saúde para avaliação, testagem e tratamento, quando indicado.

Essa participação é importante para evitar novas transmissões e possíveis reinfecções.

Pré-natal exige atenção especial à sífilis

Um dos pontos que merecem atenção especial é a prevenção da sífilis congênita, transmitida da gestante para o bebê durante a gravidez ou no parto.

O diagnóstico durante o pré-natal e o tratamento oportuno da gestante são medidas fundamentais para reduzir o risco de transmissão e prevenir complicações. Por isso, a testagem deve ocorrer nos momentos recomendados pelas equipes de saúde, mesmo quando a gestante não apresenta sintomas.

Elizabeth Souza também destaca a importância da participação do parceiro no pré-natal, incluindo a realização dos testes rápidos e a busca por atendimento quando necessário.

A participação do parceiro contribui para ampliar a prevenção, identificar possíveis infecções e reduzir o risco de reinfecção da gestante. Quando há diagnóstico, o tratamento deve ser realizado conforme a avaliação e a prescrição dos profissionais de saúde.

A prevenção da sífilis congênita depende, portanto, de uma rede de cuidados que envolve a gestante, o parceiro, a equipe de saúde e o acompanhamento durante toda a gravidez.

Informação é uma ferramenta contra o preconceito

Além da prevenção e do tratamento, o Outubro Verde busca combater o preconceito associado às infecções sexualmente transmissíveis.

O medo do julgamento pode fazer com que algumas pessoas adiem a procura por atendimento ou deixem de realizar os testes. O acolhimento, o sigilo e a orientação profissional são essenciais para que a população tenha segurança ao buscar os serviços de saúde.

A sífilis pode afetar pessoas de diferentes idades e condições sociais. O diagnóstico não deve ser motivo de discriminação, mas um sinal para iniciar o cuidado e evitar complicações.

Ampliar o acesso à informação também significa esclarecer que a infecção tem tratamento e que procurar atendimento é uma atitude de responsabilidade com a própria saúde e com a saúde das parcerias sexuais.

Combate à sífilis depende do compromisso coletivo

O alerta reforçado em Alegrete durante o Outubro Verde evidencia a importância de manter a prevenção como uma prioridade permanente da saúde pública.

A realização de testes rápidos, o uso de preservativos, o tratamento adequado, a orientação das parcerias sexuais e a participação do parceiro no pré-natal são medidas essenciais para reduzir a transmissão e prevenir novos casos.

A população pode procurar a unidade de saúde mais próxima para obter orientações e realizar a testagem. Em caso de resultado positivo, a recomendação é buscar atendimento profissional e seguir todas as orientações recebidas.

Mais do que uma campanha de conscientização, o Outubro Verde é uma oportunidade para fortalecer o cuidado, combater o preconceito e ampliar o acesso aos serviços de saúde. Em Alegrete, o alerta do SAE reforça que a prevenção precisa fazer parte da rotina da população, com informação, responsabilidade e acesso ao diagnóstico e ao tratamento.