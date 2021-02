Paciente com complicações da Covid consegue vaga em POA e remoção é feita de avião

Compartilhe















Um paciente da Santa Casa de Alegrete, que apresentou complicações devido ao coronavírus e estava entubado, foi transferido para Porto Alegre na tarde de sábado(27). A transferência foi realizada pela aeronave da empresa Uniair com apoio da Unimed Alegrete.

De acordo com a direção da Santa Casa e a Prefeitura do Município, através da Secretaria de Saúde, o hospital está com todos os leitos UTI Covid, ocupados. Há outros pacientes entubados no Hospital de Campanha diante do trabalho realizado pela equipe médica que está na linha de frente e demais profissionais. Desde o início da semana, a Santa Casa enfrenta problemas com a falta de vagas para UTI Covid. Além da falta de leitos em Alegrete, também, ocorre dificuldade nas cidades da Região.

O paciente de 39 anos estava entubado e teve a transferência por volta das 14h20min, de ontem. Valdir knierim e Nielsen Leite foram os responsáveis pelo apoio através da ambulância Unimed.

O último boletim epidemiológico informa que Alegrete tem 5.022 casos confirmados, com 4.305 recuperados, 652 ativos (634 estão ativos em isolamento domiciliar e 18 hospitalizados positivos de Alegrete) e 65 óbitos.

Foram realizados 19.901 testes, sendo 14.662 negativos, 5.022 positivos e 217 aguardando resultado. Em observação com síndrome gripal são 953 pessoas. Em isolamento domiciliar há 634 pacientes e 26 hospitalizados, sendo: 08 pacientes na UTI Covid e 18 no Hospital de Campanha, destes, 10 positivos e 08 aguardando resultado de exames.

Na última sexta-feira(26), o Município contabilizou óbito de uma jovem de 26 anos sem comorbidades, no mesmo dia, mais duas mortes sob suspeita do vírus, um homem de 60 e outro de 52 anos. Na noite de ontem(27), conforme o Boletim Epidemiológico, uma mulher de 46 anos também perdeu a batalha para vírus.