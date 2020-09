Paciente diagnosticado com coronavírus foge da Santa Casa de Alegrete

Compartilhe









414 Shares

Na tarde de ontem(23), um funcionário da Santa Casa de Alegrete, registrou na Delegacia de Polícia, a fuga de um paciente da UTI Covid-19.

Rita completou 100 anos e ganhou de presente a primeira grande festa de aniversário da vida

O paciente, de 28 anos, fugiu do hospital no início tarde por volta das 13h45min. Ainda, segundo o registro policial, o homem estava realizando tratamento e teve diagnóstico positivo para Covid-19. O acusado internou no último dia 18 e, após confirmação do exame, foi encaminhado para UTI Covid-19, de acordo com relato no B.O.

Uma grande lição de vida na fila de uma padaria; isso é possível sim

No registro, também, consta que não há informação se o paciente, que seria militar do Exército Brasileiro, está em fase de transmissibilidade do vírus. As informações foram repassadas pelo agente da portaria da Santa Casa de Alegrete.