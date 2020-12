Paciente internado há mais de 20 dias, na UTI Covid, é o 32° óbito de Alegrete

Compartilhe















Na manhã desta quarta-feira(23), foi confirmado mais um óbito pela Covid-19, em Alegrete. O município chega a 32 mortes em decorrência do novo coronovírus.

De acordo com a Secretaria de Saúde do Município, trata-se de um homem de 62 anos que estava internado desde o último dia 29 de novembro na UTI- Covid ,na Santa Casa de Alegrete, e faleceu na noite de ontem(22).

O município tem 2.411 casos confirmados, com 1.722 recuperados, 658 ativos (650 em isolamento domiciliar e 8 hospitalizados positivos de Alegrete) e 32 óbitos. Dos 7 internados, 5 estão na UTI Covid e 2 no Hospital de Campanha.

Até o momento, foram realizados 12.515 testes, sendo 9.922 negativos, 2.411 positivos e 182 aguardando resultado. Em observação com síndrome gripal são 654 pessoas. Alegrete entrou ontem (22), em sua 5ª semana de bandeira vermelha consecutiva.

O cenário atual do Estado é preocupante, pois apresenta a quarta maior taxa semanal de óbitos do país. A média móvel de óbitos por data de inclusão no RS acumula aumento de 23% em relação à semana passada, chegando ao patamar de 71,1 óbitos por dia, o maior desde o início da pandemia, e superando o total de 8 mil óbitos.