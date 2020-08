Paciente que permaneceu 30 dias internada na UTI Covid deu alta sob aplausos

Compartilhe









854 Shares

Na última sexta-feira(29), mais uma paciente deixou a Santa Casa sob os aplausos da equipe e familiares. A paciente é uma grande guerreira, esteve internada durante 30 dias na UTI Covid.

Segundo a Dra Simone Estivalett, médica pneumologista que está na linha de frente do combate à Covid-19 desde o início, esta foi uma comemoração de todos, pois a paciente passou por vários estágios do vírus, dentre eles ventilação mecânica, intubação e outros ciclos. “Nos sentimos vitoriosos em devolvê-la para sua família com a saúde plena” – destacou.

Após mais de um mês na ala Covid, entre Unidade e UTI, chegou o momento da paciente comemorar essa vitória juntamente com a família e a equipe de profissionais da saúde. “Agradeço de coração a todos que se empenharam para me atender nessa fase difícil que enfrentamos juntos. Com ajuda de Deus e de todos os profissionais de saúde, médicos, enfermeiros e técnicos foi possível esse momento de levá-la para casa. A todos, desde o porteiro, higienista, copeiras, a todos, devemos nossa eterna gratidão. Enquanto estamos em casa, vocês estão aqui cuidando de nossos familiares- reconhece a filha da paciente que estava muito emocionada.

Durante a alta hospitalar, a paciente foi homenageada pelos profissionais de saúde com um “corredor de aplausos”.